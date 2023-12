Pallanuoto, i migliori italiani dell’undicesima giornata di A1. Spiccano Iocchi Gratta ed Alesiani

Undicesima giornata del girone di andata per il campionato di Serie A1 di pallanuoto maschile che si avvicina al giro di boa e, ovviamente, alla lunga pausa invernale. Andiamo a scoprire nel dettaglio i migliori italiani di quest’ultimo turno appena trascorso nel weekend.

MIGLIORI ITALIANI UNDICESIMA GIORNATA A1 PALLANUOTO

Roberto Ravina: in passato il classe 1995 faceva ben sperare addirittura in chiave nazionale. Non è mai riuscito ad esplodere definitivamente ad altissimi livelli, ma in ogni caso continua a farsi notare per le più che discrete prestazioni nelle massime categorie italiane, come il poker rifilato al Salerno sabato.

Matteo Iocchi Gratta: strapotere fisico e tecnico per il ventunenne attaccante della Pro Recco. I campioni d’Italia ed il Settebello possono puntare su un giocatore completo, a tratti devastante. Tre le reti per lui con il Catania.

Jacopo Alesiani: lui dalla Pro Recco è andato nella seconda squadra italiana, l’AN Brescia. In Liguria era chiuso, in Lombardia è uno dei primi attori. Sandro Bovo si affida spesso a lui, come visto nel successo contro la Vis Nova.

Filippo Ferrero: quando non si accende Cassia è lui l’altra bocca da fuoco che trascina l’Ortigia. Quattro reti per il classe 2002 nella vittoria netta dei siciliani in casa dell’Astra Roma Nuoto.

Photo LiveMedia/Bianca Simonetti