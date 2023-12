Volley, Milano annichilisce il Paok nell’andata degli ottavi di CEV Cup

Prestazione da grande squadra e primo passo verso i quarti di CEV Cup per Milano, che in una serata diversa dalle altre annichilisce il Paok Salonicco per 3-0 (25-21 25-22 25-19), ipotecando il passaggio del turno nella seconda competizione europea per importanza. Sede di gara insolita per l’Allianz Milano, che per accordi di sponsor questa sera ha giocato in Sardegna, al PalaPirastu di Cagliari. La risposta del pubblico è stata meravigliosa, con un’atmosfera incandescente che ha trascinato la squadra di Piazza ad un importantissimo successo.

Coach Roberto Piazza ha a disposizione tutti i suoi giocatori del roster fatta eccezione per il martello giapponese Yuki Ishikawa, ancora alle prese con un problema fisico. Milano che quindi si presenta in campo con Matey Kaziyski e Osniel Mergarejo laterali, mentre opposto gioca Petar Dirlic. Partenza forte degli ospiti che salgono subito sul +3 (3-6), Milano però non si fa sorprendere e ricuce subito lo strappo impattando sul 9-9. L’allungo decisivo nel primo set è piazzato dal servizio di Paolo Porro, che con una battuta sempre incisiva porta i suoi sul 19-16. Milano si scioglie, allunga e incamera il primo parziale 25-21 con il mani fuori di Ferre Reggers.

Andamento del secondo set che non si discosta molto da quello del primo. Il Paok lotta e prova a rimanere attaccato alla partita, ma ancora una volta un giro dai nove metri del palleggiatore milanese porta i meneghini sul 15-12, sugellato poi dal poderoso muro a uno di Marco Vitelli per il 16-13. I greci di coach Joshko Milenkoski, che venivano da cinque successi consecutivi, non riescono mai a rientrare. Entra ancora Reggers come lato al posto di Mergarejo per alzare il muro, Milano vola sul 24-19 e al terzo set point chiude sempre grazie al 2003 belga (25-22).

Nel terzo set non c’è proprio più partita, con Milano che fa la differenza ancora una volta al servizio e toccando tantissime palle a muro per poi sfruttare quasi tutte le ricostruzioni. Chi semina il panico nella ricezione dei greci in questo caso è Kaziyski, che si presenta in battuta con i milanesi avanti 10-8 e con otto punti consecutivi scava il solco definitivo (18-8). Timido tentativo di rientro dei greci guidati in regia dal canadese Blankenaum, ma i ragazzi di Piazza rimangono con la testa nella partita e chiudono agilmente i conti grazie all’errore al servizio avversario (25-19).

Porro dimostra ancora una volta tutto il suo talento distribuendo il gioco in maniera impeccabile, rendendo protagonisti tutti i suoi attaccanti. A fine partita il top-scorer è Kaziyski (13 punti), e anche il croato Dirlic (11) va in doppia cifra. Fondamentali per la vittoria anche i 9 palloni messi a terra da Mergarejo (1 muro e 1 ace), gli otto del centrale Vitelli (3 muri) e i tre di Reggers, di cui due sui set point. Agli ospiti non bastano i 14 punti di Axel Truhtchev, che fino all’anno scorso giocava a Verona, complici anche i ben 24 errori in attacco. Partita di ritorno che si giocherà il 21 dicembre, e a Milano basterà vincere due set per staccare il biglietto per i quarti di CEV Cup.

Photo LiveMedia/Valerio Origo