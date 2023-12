Pallanuoto: un buon Setterosa gioca alla pari con gli Stati Uniti, a Ostia termina 8-10

Ottime sensazioni per il Setterosa. Il cammino è appena iniziato, sarà una stagione lunghissima, ma le azzurre hanno dimostrato negli ultimi periodi di poter ambire a qualcosa di importante.

Oggi al Centro Federale – Polo Acquatico Frecciarossa di Ostia si è svolta l’amichevole tra le azzurre e gli Stati Uniti campioni olimpici in carica, ricordando Barbara Bufardeci, team manager azzurra scomparsa di recente. Quello di stasera è stato un remake di quel clamoroso quarto di finale ai Mondiali di Fukuoka nel quale la banda di Carlo Silipo è riuscita ad imporsi incredibilmente.

Trionfano le ragazze di Krikorian per 10-8, ma la partita è stata praticamente alla pari, con Tabani e compagne che sono arrivate sul risultato di parità ad inizio quarto finale. Mancata leggermente la precisione in superiorità numerica, ma nella stagione che comprende Mondiali ed Olimpiadi le azzurre sembrano pronte a giocarsela alla pari con tutte.

Italia-USA 8-10

Italia: Condorelli A. , Tabani C. 1, Galardi G. 1, Avegno S. 1, Gant V. , Bettini D. 1, Picozzi D. 2, Bianconi R. 2, Palmieri V. , Marletta C. , Cergol L. , Viacava G. , Banchelli C. , Cordovani S. , Meggiato C. . All. Silipo Carlo

USA: Johnson A. , Ausmus E. , Mammolito D. , Fattal R. , Flynn J. 4, Steffens M. 1, Raney J. 2, Nueshal R. 1, Roemer J. , Gilchrist K. 1, Weber B. , Johnson A. , Longan A. , Sekulic J. 1, Woodhead E. . All. Krikorian Adam

Arbitri: FERRARI, SEVERO

Note

Parziali: 2-4 2-1 3-2 1-3 Superiorità numeriche: Italia 2/6 + un rigore e USA 5/9 + un rigore. Uscita per limite di falli Marletta (I) nel quarto tempo. In porta per l’Italia con il n 13 Banchelli e per gli USA con il n 13 Longan.

Foto: Lapresse