Volley, i possibili nomi nuovi dell’Italia: le novità della Superlega

Pochi ma buoni. Le promesse, in alcuni casi già certezze, che hanno già messo più di un piede in campo in Superlega lasciano ben sperare per il movimento italiano in prospettiva. Le squadre Nazionali giovanili in campo maschile hanno ottenuto risultati di altissimo livello nelle ultime stagioni ed alcuni dei protagonisti si stanno affacciando nella massima serie, alcuni trovando spazi importanti, altri sfruttando quelle poche possibilità che il contesto permette loro ma magari assorbendo esperienza per quando saranno chiamati a giocare titolari.

Tra coloro che si sono ritagliati un posto da titolare e che potrebbero in futuro andare a rafforzare la rosa azzurra c’è lo schiacciatore di banda della Rana Verona Francesco Sani, nato a Greenbrae negli States e capace di conquistarsi il posto da titolare nella formazione di Stoychkov. Dalla quarta giornata Sani è stato sempre titolare ed ha totalizzato complessivamente 77 punti in 7 incontri disputati con 4% di positività in attacco e quasi il 50% in ricezione.

Padova non ha mai esitato a lanciare giovani interessanti e anche quest’anno sta mantenendo alta la tradizione con Luca Porro, fratello di Paolo, giovanissimo alzatore di Milano e già protagonista nella Nazionale maggiore. Classe 2004, schiacciatore ricevitore, Porro ha già collezionato ben nove presenze in Superlega e non solo per apparizioni fugaci, confermando di essere un prospetto molto interessante. Assieme a lui a Padova c’è Federico Crosato, classe 2002, centrale, scuola Treviso che ha già conquistato i galloni di titolare e sta disputando un ottimo campionato.

A Trento c’è un nome sulla bocca degli addetti ai lavori che è quello del libero Gabriele Laurenzano, classe 2003, scuola Castellana Grotte e candidato ad entrare nel giro azzurro dopo aver confermato tutto il suo valore prima lo scorso anno vincendo da titolare lo scudetto e poi nella stagione in corso con una continuità di rendimento da big del ruolo. Anche a Taranto sta trovando spazio un giocatore giovane come l’opposto Lorenzo Sala. Scuola Modena, figlio d’arte, Sala ha giocato quasi sempre da titolare dall’inizio del torneo totalizzando 57 punti

Un altro libero si sta facendo strada da titolare a soli 21 anni e sta disputando un campionato di alto livello, si tratta di Marco Gaggini, che indossa la maglia di Monza, società che lo ha cresciuto e con la quale si sta prendendo belle soddisfazioni.

Photo LiveMedia/Roberto Tommasini

Leggi tutte le notizie di Pallavolo su OA Sport...