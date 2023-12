Calcio femminile, le migliori italiane dell’11^ giornata di Serie A. Bragonzi e Linari decisive, bene Cambiaghi

È terminata ieri sera l’11ma giornata della Serie A 2023-2024 di calcio femminile. Negli scorsi tre giorni si sono giocate cinque partite e sono arrivati i successi di Roma, Fiorentina e Sassuolo, il pareggio tra Milan e Sampdoria e la sorprendente sconfitta della Juventus in casa della Sampdoria. Lo spettacolo ovviamente non è mancato e come sempre abbiamo visto all’opera tante ragazze italiane. Andiamo quindi a scoprire le migliori tre azzurre (non in ordine) di questa 11ma giornata.

Asia Bragonzi (Sampdoria): è lei la più grande protagonista italiana dell’11ma giornata. Dopo essere entrata al 70′ al posto di Tarenzi, la classe 2001 ha segnato di testa il gol della vittoria contro la Juventus e ha così permesso alla Sampdoria di salire a quota 11 punti e di allontanarsi dunque dalla zona retrocessione.

Elena Linari (Roma): la Roma ha sconfitto in trasferta il Como per 3-2 e parte del merito va sicuramente a questa ragazza classe 1994. Il difensore giallorosso ha infatti segnato una magnifica doppietta su rigore, dimostrando di avere grande freddezza e lucidità dagli undici metri, il che non è per niente scontato.

Michela Cambiaghi (Inter): nonostante la sconfitta contro la Fiorentina, la nativa di Vimercate è riuscita comunque a mettersi in grande luce, segnando una doppietta di tutto rispetto. Grazie ai due gol realizzati, Cambiaghi è diventata la giocatrice della rosa attuale dell’Inter ad aver segnato più reti alla Fiorentina: ben cinque.

Foto: LaPresse

Leggi tutte le notizie di Calcio su OA Sport...