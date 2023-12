Volley femminile, vincono tutte le big nell’ultima di andata di A1. Che rimonta di Firenze! Definiti i quarti di Coppa Italia

Tutto secondo pronostico nell’ultima giornata di serie A1 che era iniziata ieri con la vittoria sofferta di Pinerolo a Trento e che è proseguita oggi con i successi di tutte le big. Molto facili le vittorie di Conegliano e Milano, qualche sussulto in più per Scandicci e Novara che sono riuscite comunque a vincere con il massimo scarto. L’impresa del giorno è firmata da Il Bisonte Firenze che, sotto 0-2 a Cuneo, vince 3-2 e conquista l’ottavo posto scavalcando in extremis Vallefoglia e conquistando così il quarto di finale di Coppa Italia contro Conegliano. Così gli altri quarti: Milano-Roma, Scandicci-Pinerolo e Novara-Chieri.

La volata per la vittoria più veloce l’ha vinta l’Allianz Milano che ha battuto 3-0 tra le mura amiche un arrendevole Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia, che ha alzato ben presto bandiera bianca. Nel primo set Milano è partita subito forte portandosi avanti 7-3 e ha mantenuto le ospiti a distanza di sicurezza fino al 25-20 conclusivo. Nel secondo parziale Egonu e compagne sono volate sull’8-1 e hanno proseguito senza intoppi fino al 25-13. Nel terzo set ancora partenza a razzo dell’Allianz (11-2) e vittoria delle padrone di casa con il parziale di 25-10. Per Milano 20 punti di Egonu, 10 di Daalderop, Aleksic con 6 punti la top scorer di Vallefoglia.

Molto simile il successo della Prosecco Doc Imoco Conegliano che ha completato il percorso netto nel girone di andata vincendo tutte e tredici le partite disputate dopo il 3-0 inflitto questa sera a Busto Arsizio. Le lombarde hanno retto il confronto fino al 20-19 del primo set, poi hanno mollato la presa, cedendo con il punteggio di 25-20. Nel secondo set Conegliano scatta subito sul 9-4 e non si fa più riavvicinare fino al 25-15 firmato da Alessia Gennari. Senza storia anche il terzo set con le venete che volano sul 9-1 e aprono la strada per il 25-18 conclusivo. Per Conegliano 13 punti di Haak e 10 di Fahr, in casa Busto 12 i punti di Piva.

Tutto facile anche per la Savino del Bene Scandicci che travolge con un secco 3-0 un rinunciatario Bergamo. Primo set senza storia con le toscane che prendono da subito un vantaggio netto e vincono 25-11. le uniche emozioni sono concentrate nel secondo set con Scandicci che sembra poter condure facilmente fino al 16-10, poi subisce la doppia rimonta della squadra ospite che si porta prima sul 19-17 e poi sul 22-20 con il muro di Melandri. Nel finale, comunque, sono Villani ed Herbots a regalare il successo a Scandicci (25-21). Nl terzo set netto il dominio della squadra di casa che vola sul 10-5 e aumenta ulteriormente il suo vantaggio fino al 25-14 che chiude il match. In casa Scandicci 14 punti di Villani e 13 di Antropova, per Bergamo solo Rozanski in doppia cifra con 11 punti.

Qualche sussulto in più, soprattutto nel secondo set, per la Igor Gorgonzola Novara che supera 3-0 Roma, che riesce comunque a difendere il settimo posto e affronterà Milano in una sfida tra squadre “metropolitane” nei quarti di Coppa Italia. Nel primo set le piemontesi mettono subito in chiaro le cose e scattano avanti 14-4. Roma non reagisce e cede con il punteggio di 25-10. Nel secondo set cambia tutto: si gioca punto a punto e le emozioni si sprecano. Roma si presenta davanti in dirittura d’arrivo ma la soluzione è ai vantaggi. Novara annulla ben cinque set ball consecutivi alle avversarie e poi ribalta la situazione, riuscendo ad avere la meglio con il punteggio di 33-31. La partita finisce qui perchè Roma molla da subito la presa nel terzo set (10-5) e si arrende con il punteggio di 25-14. Per Novara 20 punti di Akimova, 16 di Danesi e 10 di Buijs, Per Roma solo Bici in doppia cifra con 10 punti.

Successo esterno per la reale Mutua Fenera Chieri che si impone 3-1 sul campo del Trasportipesanti Castelmaggiore e guadagna un punto su Pinerolo nella corsa al quinto posto. Buono l’avvio di gara di Chieri che affonda subito i colpi contro un Casalmaggiore in difficoltà e si porta sul 6-1 e mantiene le distanze fino al 25-17 che chiude un primo set a senso unico. Nel secondo set le padrone di casa provano a smuoversi ma nella parte centrale Chieri di nuovo prende il largo (18-14) e tiene a distanza di sicurezza le rivali fino al 25-20. Nel terzo set è Casalmaggiore a partire col piede giusto (10-5) e ad alzare l’asticella in tutti i fondamentali. Le piemontesi non reagiscono e restano a distanza fino al 24-21, poi abbozzano una rimonta ma si fermano sul 25-23 firmato da Smarzek. Nel quarto parziale prova la squadra di casa a tenere il ritmo di Chieri che si ritrova e vola sul 15-10. Le piemontesi non si fermano più e vincono 25-16. per Cuneo 18 punti di Smarzek, 11 di Lohuis e 10 di Lee, per Casalmaggiore 22 punti di Grobelna, 18 di Skinner e 10 di Weitzel.

Grande rimonta de Il Bisonte Firenze in trasferta contro l’Honda Oliviero San Bernardo Cuneo che vola sul 2-0 e poi si spegne lasciando via libera alle toscane che vincono 3-2 e si guadagnano la sfida dei quarti di Coppa Italia contro Conegliano. Prima parte di primo set con le toscane a fare l’andatura ma Cuneo ha il merito di non perdere contatto e nella fase decisiva le piemontesi ribaltano la situazione, con un break di 7-1, da 18-20 a 25-21.

Il Bisonte accusa il colpo e smette di giocare il avvio di secondo set, lasciando via libera a Cuneo che vola sul 9-2. le distanze restano invariate fino al 25-16 che regala il 2-0 alle padrone di casa che calano vistosamente di intensità nel terzo set con Firenze che si accende e scatta sul 14-7. Non bastano Haak e Adelusi alle cuneesi per tornare sotto e Il Bisonte accorcia le distanze con il punteggio di 25-19. Ci credono le fiorentine e partono fortissimo anche nel quarto set (10-4 e 14-8). Cuneo ci prova (17-13) ma il tentativo di rimonta viene respinto e Firenze trascina le rivali al tie break (25-20). Firenze non si ferma e domina anche il tie break, lasciando a distanza le rivali fino al 15-9 conclusivo che significa ottavo posto. Per Firenze 22 punti di Kraiduba, 19 di Ishikawa, 17 di Alsmeier, 12 di Graziani e 10 di Mazzaro. Per Cuneo 21 punti di Enweonwu e 10 di Sylves.

