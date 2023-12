Volley femminile, Velasco si coccola Paola Egonu: “La difenderò sempre”

Si avvicina il nuovo anno e Julio Velasco è pronto a lanciarsi verso l’avventura da allenatore della Nazionale di volley al femminile. Il tutto in un 2024 durissimo che vedrà l’appuntamento fondamentale dei Giochi Olimpici di Parigi.

Il commissario tecnico argentino dovrà fare i conti con una squadra reduce da molte polemiche e, dunque, importante sarà prima riequilibrare il gruppo azzurro.

Su tutte Paola Egonu, la stella della rosa. Velasco è intervenuto così alla Gazzetta dello Sport: “È una giocatrice molto forte, riconosciuta da tutti, ma non deve avere più responsabilità delle altre. E su questo la difenderò sempre”.

Poi il paragone di lusso: “Credo che il Mondiale vinto dall’Argentina sia un bel messaggio. C’era un sacco di gente che tifava Argentina per veder vincere Messi. Queste sono le magie tra pubblico e grandi campioni. Non tutti i campioni le creano. A me piacerebbe accadesse a Paola”.

Foto: Photo LiveMedia/Lisa Guglielmi

