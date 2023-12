Volley femminile, Novara vola ai quarti di Challenge Cup: Akimova e Bosetti schiantano l’Olympiakos

Novara prosegue la propria cavalcata nella Challenge Cup 2023-2024 di volley femminile, la terza competizione europea per importanza. La compagine piemontese, reduce dalla brutta sconfitta in Serie A1 contro la capolista Conegliano, si è qualificata ai quarti di finale con grande disinvoltura, dominando i primi due set e riuscendo a fare la differenza nel tiratissimo terzo parziale risolto ai vantaggi.

Dopo il sofferto successo ottenuto al tie-break nell’incontro d’andata, le ragazze di coach Lorenzo Bernardi hanno sconfitto l’Olympiakos per 3-0 (25-13; 25-19; 29-27) nel confronto di ritorno andato in scena di fronte al proprio pubblico del PalaIgor. Le rosablù torneranno in campo a gennaio per il doppio confronto con le rumene del Voluntari 2005, avversaria che sembra essere assolutamente alla portata delle piemontesi sulla strada che conduce verso la semifinale.

Prestazione sopra le righe da parte dell’opposto Vita Akimova, ancora una volta impattante con 22 punti (55% in attacco). In doppia cifra anche la schiacciatrice Caterina Bosetti (14 punti con il 52% in fase offensiva) affiancata di banda da Greta Szakmary (9) sotto la regia di Francesco Bosio. Al centro hanno giocato Anna Danesi (8) e Sara Bonifacio (5), turno di riposo per Cristina Chirichella. Il libero Eleonora Fersino ha chiuso con il 70% di ricezione positiva. All’Olympiakos di coach Lorenzo Micelli non sono bastate Paula Nizetich (7), Angeliki-Melina Emmanoulidou (8), Maria Tsitsigianni (8) e Michaela Mlejnkova (8).

Foto: Photo LiveMedia/Andrea Marangon