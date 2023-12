Volley femminile, Milano schianta il Mulhouse. Paola Egonu vertiginosa in Champions League

Milano ha sconfitto il Mulhouse per 3-1 (25-18; 18-25; 25-16; 25-13) e ha conquistato la quarta vittoria consecutiva nella Champions League 2023-2024 di volley femminile. La compagine meneghina si è imposta di fronte al proprio pubblico e ha confermato la propria imbattibilità nella massima competizione europea. Le ragazze di coach Marco Gaspari, issatesi al secondo posto in Serie A1 dopo il successo ottenuto al tie-break su Casalmaggiore, hanno però lasciato per strada il secondo set contro la poco quotata formazione francese.

Le rosablù si confermano così al comando della classifica del gruppo A con 4 vittorie (12 punti), inseguite dal VakifBank Istanbul (3 successi e 9 punti per le Campionesse d’Europa) che Milano aveva surclassato per 3-0 nell’ultimo incrocio continentale. Il sodalizio lombardo si è garantito la qualificazione alla fase a eliminazione diretta, ma soltanto la prima classificata accederà direttamente ai quarti di finale mentre la seconda dovrà passare dai playoff. Si tornerà in campo il 10 gennaio per incrociare lo Jedinstvo, che oggi ha strappato un set al VakifBank.

L’opposto Paola Egonu si è scatenata, mettendo a segno 28 punti (addirittura 8 muri, 2 ace, 47% in attacco). La palleggiatrice Vittoria Prandi (5 punti, 4 ace), che oggi ha sostituito la titolare Alessia Orro, ha chiamato in causa anche le schiacciatrici Nika Daalderop (9), Helena Cazaute (3) e Nika Daalderop (6). Ottima prova della sempre più solida centrale Dana Rettke (12 punti, 3 muri) affiancata in reparto da Kara Bejama (6). Il libero Teodora Pusic, oggi schierata al posto di Brenda Castillo, si è distinta con il 78% di ricezione positiva. Al Mulhouse di François Salvagni non sono bastate Mija Siftar (17), Christelle Tchoudjang-Nana (9) e Silke van Avermaet (9).

Foto: Photo LiveMedia/Valerio Origo