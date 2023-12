Volley femminile, le migliori italiane della 13° giornata di A1. Caterina Bosetti non perde un colpo, che brava Akrari!

LE MIGLIORI ITALIANE DELLA 13ª GIORNATA DI SERIE A1

YASMINA AKRARI: Prosegue la stagione magica della centrale di Pinerolo che contribuisce al successo della sua squadra con 15 punti sul campo di Trento, il 53% in attacco ma soprattutto 6 muri.

SARAH FAHR: Efficacia e continuità per la centrale di Conegliano che contribuisce al facile successo delle sue con una prova monstre in attacco chiusa con il 90% di positività che frutta 10 punti tra cui un muro vincente.

FRANCESCA VILLANI: E’ lei la grande protagonista della vittoria contro Bergamo. Chiude i tre set con 14 punti, uno in più di Antropova, e percentuali altissime sia in attacco, 67%, sia in ricezione, 59%. Aggiunge anche un ace e un muro.

PAOLA EGONU: Basta il suo attacco devastante a respingere la flebile resistenza del Vallefoglia. Conclude con 20 punti all’attivo, un più che soddisfacente 63% in attacco e 3 muri.

CATERINA BOSETTI: Se si parla di continuità ad altissimo livello non si può certo tralasciare il campionato della schiacciatrice che sta lentamente tornando a sentire il profumo di azzurro. Contro Roma mette a segno ben 16 attacchi vincenti, con il 58% in attacco e il 67% in ricezione, 3 ace e 2 muri. Devastante!

OFELIA MALINOV: A proposito di azzurro, Velasco non potrà certo ignorare le prestazioni dell’alzatrice di Chieri che ha giocato un ottimo match anche sul campo del Casalmaggiore guidando, con precisione e sagacia tattica, le sue compagne ad un successo importante e, terzo set a parte, nitido.

EMMA GRAZIANI: Super partita, soprattutto nella seconda parte per la centrale di Firenze che chiude la sua prova con 12 punti, il 70% in attacco e due muri.

TERRY ENWEONWU: Si riprende lo scettro del posto da titolare come opposta e sfodera un’ottima prestazione soprattutto nei primi due set chiudendo con 21 punti, il 47% in attacco, 3 muri e 2 ace.

Photo LiveMedia/Sara Esposito

