Volley, Civitanova espugna Maaseik con una grande rimonta nel terzo set: primo posto in Champions League

Civitanova ha sconfitto il Noliko Maaseik con un lottatissimo 3-0 (25-22; 27-25; 26-24) e ha conquistato la terza vittoria consecutiva nella Champions League di volley maschile, confermandosi al comando del gruppo E con 3 successi (9 punti). I cucinieri sono riusciti a imporsi in Belgio dopo un’autentica battaglia sportiva e hanno compiuto un passo importante verso il primo posto matematico che garantisce l’accesso diretto ai quarti di finale della massima competizione europea. Il primato andrà puntellato tra nove giorni nel confronto casalingo con il Praga, al momento secondo in graduatoria con 1 vittoria e 3 punti (tra due giorni i cechi incroceranno i rumeni dell’Arcada Galati).

I cucinieri sono stati costretti a un combattuto spalla a spalla nel primo set fino al 20-21, poi un diagonale di Yant e un vincente dalla seconda linea di Lagumdzija hanno garantito il 23-20. Yant è salito in cattedra con un mani-out e con uno splendido diagonale che ha chiuso i conti. Anche il secondo parziale si trasforma in una bagarre punto a punto fino al 23-23, quanto Lagumdzija piazza il diagonale che consegna il set-point ai marchigiani. Bartos lo annulla, Nikolov si procura un’altra chance ma Cox la sventa (25-25). Servono così il diagonale di Yant e l’errore offensivo di Hanzic per spedire la Lube sul 2-0.

Nella terza frazione, però, i biancorossi si trovano costretti a inseguire di un break e agguantano il pareggio a quota 14. Il Maaseik trova una fiammata che vale il 17-15 e il 19-16, i belgi controllano la situazione e si issano sul 23-19. Civitanova non molla la presa e Lagumdzija sale in cattedra: ace, mani-out e diagonale per il pareggio a quota 23. Civitanova si procura un match-point con l’ace di Lagumdzija, ma Hanzic lo annulla con un mani-out. Altra chance per gli ospiti e questa volta i cucinieri fanno festa con il mani-out di Lagumdzija.

A mettersi maggiormente in luce nel sestetto allenato da coach Chicco Blengini sono stati lo schiacciatore Aleksandar Nikolov (20 punti e 2 muri con il 72% in attacco) e lo schiacciatore Adis Lagumdzija (19 punti e 2 ace con il 74% in fase offensiva, assoluto protagonista della rimonta da 23-19 nel terzo set) affiancato di banda da Marlon Yant (11) sotto la regia di Luciano De Cecco. Turno di riposo per il martello Ivan Zaytsev, al centro hanno giocato Jacopo Larizza (4 punti) e Barthélémy Chinenyeze (7), buon lavoro del libero Fabio Balaso (60% di ricezione positiva). Tra le fila dei padroni di casa, guidati da coach Fulvio Bertini, i migliori sono stati Tino Hanzic (14), Miguel Angel Fornes (9), Adam Bartos (9) e Jolan Cox (11).

Foto: Photo LiveMedia/Luigi Mariani