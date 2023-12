Volley, Busto Arsizio e Pinerolo vincono nei due anticipi di Serie A1

Sono due gli anticipi dell’undicesima giornata della Serie A1 2023-2024 di volley femminile che sono andati in scena questa sera. È Busto Arsizio ad imporsi in rimonta nello scontro salvezza davanti al proprio pubblico contro Bergamo, e lo fa con il punteggio di 3-1 (25-27 25-15 26-24 25-22). Nella seconda partita invece Pinerolo è andata a vincere in casa della Trasportpesanti Casalmaggiore con un perentorio 3-0 (25-18 25-23 25-21).

In Piemonte battaglia serrata per un intero set con le due formazioni che rispondono colpo su colpo fino alla risoluzione in volata che premia Bergamo (27-25). La reazione delle padrone di casa non si fa attendere, e Busto Arsizio domina dall’inizio alla fine il secondo set (25-19) riportando così tutto in parità. Nella sfida salvezza il terzo set gioca un ruolo cruciale: le ospiti salgono 21-17, la squadra di Juan Cichello non ci sta e si riaggancia sul 22-22. Altro finale di parziale palpitante e questa volta è Busto Arsizio ad aggiudicarselo per 26-24. Cavalca l’onda emotiva l’ex squadra di Julio Velasco, e nonostante qualche momento di difficoltà, riesce ad aggiudicarsi anche il quarto set per 25-22 mettendo fine alla contesa e mantenendo il break di tre punti scavato con le avversarie dal 15-15.

Con questa vittoria le piemontesi fanno un passo importantissimo in classifica salendo a 11 punti (momentaneo 10° posto) e lasciano a otto proprio un’inguaiata Bergamo. Busto Arsizio questa sera è stata trascinata da una devastante Martina Bracchi, con l’opposto delle padrone di casa che a referto ha messo 22 punti. Fondamentali anche i 16 palloni messi a terra da Benedetta Maria Sartori, e sale in doppia cifra anche una Giuditta Lualdi mortifera al servizio (11 punti, 3 ace). Alle ospiti non basta la solita prestazione di sostanza di Lorrayna Marys Da Silva (19 punti), non aiutata a sufficienza dalle compagne in una serata in cui c’è stato parecchio da battagliare.

Con una prestazione di grande maturità Pinerolo trova la sesta vittoria in campionato, sale a 17 punti e consolida un più che meritato quinto posto. Le ragazze di Michele Marchiaro iniziano subito con il piede giusto, portandosi a casa un primo set mai in discussione (25-19). La musica cambia leggermente nel secondo parziale, con Casalmaggiore che rimane aggrappata tutto il tempo ma deve arrendersi sul filo di lana per 25-23 sul muro di Tessa Polder. Anche nel terzo set non c’è stata partita, con un sussulto delle padrone di casa ben controllato da Pinerolo che sul finale ha inserito la freccia e sbrigato la pratica chiudendo i conti con un parziale vinto per 25-21.

Due le giocatrici della Wash4Green Pinerolo che sono andate in doppia cifra: Adelina Ungureano che con 15 punti è la top-scorer dell’intera partita (2 muri e 3 ace) e Anett Nemeth (11 punti, 1 ace). Ma è buona in generale tutta la prestazione delle trentine, che giovano degli otto palloni messi a terra da Indre Sorokaite e Polder, mentre si ferma a 7 Yasmina Akrari. Nessuna giocatrice che tocca la doppia cifra invece per Casalmaggiore, a cui non possono certo bastare i 9 punti di Elena Perinelli e Smarzek Malwina. Trasportipesanti che rimane così in undicesima posizione in classifica e non riesce a risollevarsi da un periodo molto complicato (quella di questa sera è la quinta sconfitta consecutiva).

Photo LiveMedia/Valerio Origo