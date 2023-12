Sci di fondo, Federico Pellegrino fuori in qualifica a Oestersund! Davide Graz supera le qualificazioni della sprint tc

Lo sci di fondo vede aprirsi la terza tappa della Coppa del Mondo 2023-2024: ad Oestersund, in Svezia, sono in programma le sprint in tecnica classica. Nelle qualificazioni maschili uno solo dei tre azzurri in gara avanza alla fase finale: si tratta di Davide Graz, 30°. Fuori Federico Pellegrino, 31°, ed Elia Barp, 46°.

Sugli 1.4 km previsti il miglior tempo tra gli 81 atleti iscritti lo fa segnare il norvegese Johannes Hoesflot Klaebo in 3’02″11, il quale precede il connazionale Erik Valnes, secondo in 3’05″49, a 3″38, e lo statunitense Ben Ogden, terzo in 3’06″64, a 4″53. Quarto il norvegese Paal Golberg in 3’06″68, a 4″57, quinto lo statunitense James Clinton Schoonmaker in 3’06″78, a 4″67.

Sesta posizione per il norvegese Ansgar Evensen in 3’06″87, a 4″76, settimo il connazionale Harald Oestberg Amundsen in 3’07″02, a 4″91, davanti ai padroni di casa svedesi Calle Halfvarsson, ottavo in 3’07″12, a 5″01, e Johan Haeggstroem, nono in 3’08″11, a 6″00. Decima posizione per il francese Theo Schely in 3’08″68, a 6″57.

L’unico azzurro a superare il turno è Davide Graz, che completa il tracciato in 3’11″90, a 9″79, chiudendo in 30ma posizione. Fuori dai 30, invece, Federico Pellegrino, 31° in 3’11″93, a 9″82, beffato dal compagno di squadra per appena 0″03, ed Elia Barp, 46° in 3’14″68, a 12″57.

Foto: LaPresse