United Cup 2024: orari partite 31 dicembre, programma, ordine di gioco, tv, streaming

Domani, domenica 31 dicembre, andranno in scena le partite della terza giornata della United Cup 2024, competizione a squadre per nazioni di tennis che si sta tenendo in Australia, per la precisione a Sydney e a Perth. 18 formazioni si affronteranno per conquistare il pass per la fase a eliminazione diretta e portarsi a casa l’ambito trofeo. Per ogni match i giocatori potranno acquisire un punteggio nella classifica mondiale sulla base della classifica dei contendenti.

Nel Gruppo B ci sarà la sfida alla Ken Roswell Arena tra il Canada e il Cile. La compagine nordamericana farà leva sulla forza dei singolaristi Leylah Fernandez e Felix Auger-Aliassime, per avere la meglio della squadra sudamericana, che presenterà come fiore all’occhiello Nicolas Jarry.

A Perth invece ci sarà il confronto tra Stati Uniti e Gran Bretagna (Gruppo C), con la compagine degli States favorita, vista la presenza di Jessica Pegula e di Taylor Fritz al cospetto di Katie Boulter e di Cameron Norrie. Per il Gruppo E ci sarà poi l’incrocio tra Serbia e Cina e sarà l’occasione per vedere all’opera il n.1 del mondo, Novak Djokovic, che ha deciso di prepararsi in questo modo in vista degli Australian Open. Nole se la vedrà contro l’insidioso Zhizhen Zhang.

Di seguito il programma completo della terza giornata di United Cup 2024. Sarà possibile seguirla in diretta tv su SuperTennis e in diretta streaming su SuperTenniX, SkyGo, il sito di SuperTennis e su Tennis Tv.

CALENDARIO UNITED CUP 2024

Domenica 31 dicembre (orari italiani)

Ore 00.30 Canada vs Cile a Sydney (Gruppo B)

Leylah Fernandez vs Daniela Seguel

Felix Auger-Aliassime vs Nicolas Jarry

Doppio misto da decidere

Ore 03.00 Stati Uniti vs Gran Bretagna a Perth (Gruppo C)

Jessica Pegula vs Katie Boulter

Taylor Fritz vs Cameron Norrie

Doppio misto da decidere

Ore 10.00 Cina vs Serbia a Perth (Gruppo E)

Zhizhen Zhang vs Novak Djokovic

Qinwen Zheng vs Olga Danilovic

Doppio misto da decidere

PROGRAMMA UNITED CUP 2024: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: SuperTennis

Diretta streaming: SuperTenniX, sito di SuperTennis, SkyGo e Tennis Tv.

Foto: LaPresse

