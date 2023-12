United Cup 2024: orari partite 30 dicembre, programma, ordine di gioco, tv, streaming

Seconda giornata in arrivo alla United Cup, seconda edizione dell’evento misto che va in scena a Perth e Sydney e i cui connotati, a livello di punti in palio, sono quelli degli ATP 500 con l’inclusione di bonus sul ranking dei giocatori battuti nella competizione.

Sarà un sabato di debutto per alcune delle maggiori stelle attese nel contesto australiano. A Perth da seguire il duello tra la campionessa di Wimbledon Marketa Vondrousova e la rampante cinese Qinwen Zheng e, a seguire, l’ingresso in campo della numero 1 del mondo, Iga Swiatek. A Sydney, invece, di scena Casper Ruud, con il norvegese chiamato ad alcune questioni di riscatto, mentre più in là Jasmine Paolini testerà le ambizioni di ritorno di Angelique Kerber, alla prima partita dopo la gravidanza.

Di seguito il programma completo della seconda giornata di United Cup 2024. Sarà possibile seguirla in diretta tv su SuperTennis e in diretta streaming su SuperTenniX, SkyGo e sito di SuperTennis. OA Sport offrirà inoltre la Diretta Live testuale dei match di Italia-Germania, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO UNITED CUP 2024

Sabato 30 dicembre

PERTH

Repubblica Ceca-Cina – Girone E

Ore 3:00 Jiri Lehecka-Zhizhen Zhang

A seguire Marketa Vondrousova-Qinwen Zheng

A seguire Doppio misto

Polonia-Brasile – Girone A

Ore 10:00 Iga Swiatek-Beatriz Haddad Maia

A seguire Hubert Hurkacz-Thiago Seyboth Wild

A seguire Doppio misto

SYDNEY

Olanda-Norvegia – Girone F

Ore 0:30 Arantxa Rus-Malene Helgo

A seguire Tallon Griekspoor-Casper Ruud

A seguire Doppio misto

Italia-Germania – Girone D

Ore 7:30 Jasmine Paolini-Angelique Kerber

Non prima delle ore 9:00 Lorenzo Sonego-Alexander Zverev

A seguire Doppio misto

PROGRAMMA UNITED CUP 2024: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: SuperTennis

Diretta streaming: SuperTenniX, sito di SuperTennis e SkyGo

Diretta Live testuale: OA Sport (Italia-Germania)

Foto: LaPresse

