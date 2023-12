Quando torna Federica Brignone? Programma prossime gare, date, orari, tv

Federica Brignone ha chiuso l’anno solare da leader della classifica di gigante in Coppa del Mondo, forte soprattutto delle due vittorie ottenute a Tremblant e del secondo posto di Lienz. La valdostana ha vinto anche il superG della Val d’Isere, confermando uno stato di forma davvero stellare. L’azzurra occupa il secondo posto in classifica generale alle spalle di Mikaela Shiffrin e ora guarda con ottimismo al 2024, durante il quale cercherà di confermarsi ai vertici.

Quando tornerà in gara Federica Brignone? L’appuntamento è per il giorno dell’Epifania: sabato 6 gennaio la vedremo all’opera nel gigante di Kranjska Gora (Slovenia), dove sarà chiamata a difendere il pettorale rosso. Il giorno successivo è in programma uno slalom in terra balcanica, vedremo se prenderà parte all’evento come è successo a Lienz. Si tornerà in velocità nel fine settimana del 12-14 gennaio ad Altenmarkt-Zauchensee (Austria) con due superG e una discesa libera.

QUANDO TORNA IN GARA FEDERICA BRIGNONE

Sabato 6 gennaio

09.30 Gigante femminile a Kranjska Gora, prima manche

12.30 Gigante femminile a Kranjska Gora, seconda manche

Domenica 7 gennaio

09.30 Slalom femminile a Kranjska Gora, prima manche *presenza da confermare

12.30 Slalom femminile a Kranjska Gora, seconda manche

Venerdì 12 gennaio

10.45 SuperG femminile ad Altenmarkt-Zauchensee

Sabato 13 gennaio

10.45 Discesa libera femminile ad Altenmarkt-Zauchensee

Domenica 14 gennaio

11.45 SuperG femminile ad Altenmarkt-Zauchensee

COME VEDERE LE GARE DI FEDERICA BRIGNONE IN TV E STREAMING

Diretta tv: canali Rai ed Eurosport (palinsesti dettagliati da definire).

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

Foto: Lapresse

Leggi tutte le notizie di Sci Alpino su OA Sport...