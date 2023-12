United Cup 2024, Novak Djokovic spiega perché quest’anno inizierà la stagione prima del solito

Novak Djokovic farà il proprio esordio domani a Perth (Australia) nella United Cup 2024. Tra le fila della Serbia, il n.1 del mondo darà il proprio contributo alla formazione serba, opposto alla Cina, nell’incontro valido per il Gruppo E. Nole, reduce dalla spettacolare esibizione in Arabia Saudita contro Carlos Alcaraz, si è preparato per la lunga trasferta nella terra dei canguri in Medio Oriente.

Un modo per abituarsi al caldo australiano che dovrà gestire, specie pensando al Major di Melbourne, che il nativo di Belgrado ha vinto in dieci circostanze. Domani Djokovic sarà opposto al cinese Zhizhen Zhang, grande protagonista nella sfida vinta dalla squadra asiatica contro la Repubblica Ceca. Sarà interessante capire quale sarà il livello espresso da n.1 ATP.

“È fantastico essere qui. È passato un po’ di tempo dall’ultima volta e quando torno in Australia, dove ho ottenuto tanti successi, è sempre bello giocare. Sono arrivato prima del solito, per via del calendario e del fatto che la United Cup inizia prima della fine dell’anno. Rappresentare la Serbia è sempre un grande onore e motivo d’orgoglio per me. Non sarà semplice per il caldo australiano, ho cercato di prepararmi al meglio in Medio Oriente. Sono pronto a esprimere il mio miglior tennis“, ha dichiarato Djokovic.

Foto: LaPresse

