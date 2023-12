United Cup 2024, Jasmine Paolini: “Sto bene, mi adatto presto al caldo e l’Australia mi piace”

Domani, sabato 30 dicembre, ci sarà il debutto dell’Italia alla United Cup 2024 di tennis. Il team azzurro comincerà il suo cammino a Sydney contro la Germania a partire dalle ore 7.30 del mattino italiano (le 17.30 locali), con il primo match che vedrà affrontarsi Jasmine Paolini e la rientrante Angelique Kerber mentre a seguire toccherà a Lorenzo Sonego contro Alexander Zverev.

“Sto bene, la sfida più grande sarà il tempo perché prima di venire qui mi sono allenata al coperto in Polonia negli ultimi mesi ma mi adatto presto al caldo e poi l’Australia mi piace”, ha dichiarato Paolini nel corso del Media Day. La romana, approdata per la prima volta quest’anno nella top30 del ranking WTA, dovrà vedersela con una tre volte vincitrice Slam come Kerber, reduce però da 18 mesi di stop per maternità.

Compito ancor più improbo per Sonego, chiamato ad una grande impresa contro uno Zverev ormai tornato a pieno regime nel 2023 dopo l’infortunio di un anno e mezzo fa al Roland Garros: “Un anno fa, all’Australian Open, dicevo che non ero lì per vincere il torneo e di solito non è il mio approccio normale. Ora sono di nuovo nel mio mood normale. Sono numero 7 del mondo, ho vinto qualche torneo l’anno scorso e ho battuto ottimi giocatori. Posso guardare avanti e sentirmi di nuovo un candidato al titolo nei grandi tornei. È lì che voglio essere“, ha detto il teutonico.

Foto: Lapresse

