United Cup 2024, i Paesi Bassi superano la Norvegia per 2-1 al doppio decisivo nel Gruppo F

Va in archivio il primo tie del Gruppo F della United Cup 2024 di tennis: alla Ken Rosewall Arena di Sydney, la stessa dove dalle 7.30 italiane si giocherà Italia-Germania, i Paesi Bassi superano la Norvegia per 2-1 al doppio decisivo. Osserva un turno di riposo nel raggruppamento la Croazia.

Nel singolare femminile la neerlandese Arantxa Rus regola la norvegese Malene Helgo per 7-6 (4) 6-1 in un’ora e 45 minuti. Nel primo set Rus opera il break in avvio ma nell’ottavo game subisce il controbreak. Si va al tie break: Rus scappa sul 4-0, Helgo accorcia fino al 3-4 e poi al 4-5, ma la neerlandese conquista gli ultimi due punti e chiude sul 7-4 dopo 66 minuti. Nella seconda frazione Rus annulla un break point nel terzo game e poi dilaga, conquistando cinque giochi consecutivi dall’1-1 fino al 6-1 in 39 minuti, che consegna il primo punto ai Paesi Bassi.

Nel singolare maschile il norvegese Casper Ruud piega il neerlandese Tallon Griekspoor per 6-3 6-4 in un’ora e tredici minuti. Nella prima partita Ruud annulla una palla break ai vantaggi del quinto gioco e poi opera lo strappo decisivo nel sesto, difendendo il break fino al 6-3 dopo 33 minuti. Nel secondo parziale il norvegese opera lo strappo in avvio, ma nel quarto game subisce il controbreak. Griekspoor annulla una palla break nel quinto game, ma nel settimo cede il servizio e Ruud scappa fino a chiudere sul 6-4 dopo 40 minuti, portando sull’1-1 la contesa.

Nel doppio misto decisivo i neerlandesi Demi Schuurs e Wesley Koolhof superano i norvegesi Ulrikke Eikeri e Casper Ruud per 7-6 (5) 7-5 in un’ora e 46 minuti. Nel primo set è la coppia norvegese a trovare per prima il break, al punto decisivo del settimo game, ma nel decimo gioco il deciding point sorride ai Paesi Bassi, che trovano il 5-5 annullando il set point. Nel tie break Schuurs e Koolhof dal 2-2 scappano sul 6-2 ed alla quarta occasione chiudono sul 7-5 dopo 56 minuti. Nella seconda frazione c’è uno scambio di break tra quarto e quinto game, poi sono i norvegesi a portarsi di nuovo avanti di un break nell’ottavo gioco. Da quel momento, però, Schuurs e Koolhof inanellano quattro game consecutivi e chiudono sul 7-5 dopo 50 minuti, dando il punto della vittoria ai Paesi Bassi.

