Il 2024 di Lorenzo Musetti inizierà dall’ATP di Hong Kong: l’azzurro sarà testa di serie, tanti avversari di rango

Lorenzo Musetti ha chiuso il suo 2023 facendo parte della squadra capace di arrivare a conquistare la Coppa Davis. Molto probabilmente il toscano sperava di dare un contributo diverso alla formazione di Filippo Volandri, ma in ogni caso questo storico trionfo ha fatto benissimo al morale del nativo di Carrara. Musetti spera di vivere un 2024 dal sapore della “rinascita”, cercando di ritrovare quelle sensazioni perse nella seconda parte della stagione, dove ha faticato moltissimo sul cemento outdoor e indoor.

La nuova stagione per Musetti comincerà da Hong Kong, in un torneo che vede il toscano testa di serie. Il tennista toscano, infatti, sarà il numero sei del seeding e vuole assolutamente cominciare al meglio il suo 2024, cercando di ottenere un buon risultato che possa essere un buon segnale in vista degli Australian Open.

Il torneo di Hong Kong vede come prima testa di serie il russo Andrey Rublev, che è anche il principale favorito per la vittoria finale. Il numero cinque del mondo avrà tra i principali avversari il connazionale Karen Khacanov e l’americano Frances Tiafoe, ma anche il giovane talento francese Arthur Fils.

Musetti, però, dovrà stare molto attento fin dai primi turni. Tra le non teste di serie ci sono alcuni giocatori decisamente insidiosi e tra questi potrebbe esserci Miomir Kecmanovic, in quella che sarebbe una rivincita tra i due dopo la sfida di Coppa Davis, vinta dal serbo. Attenzione anche all’americano Mackenzie McDonald e all’olandese Botic Van de Zandschulp, in un’altra sfida dal sapore di Davis.

FOTO: LaPresse

