Tournée 4 Trampolini, gli accoppiamenti del KO system a Oberstdorf. Incroci sfavorevoli per gli azzurri

Le qualificazioni di Oberstdorf hanno inaugurato di fatto la Tournée dei 4 Trampolini 2023-2024, eliminando otto atleti e stabilendo gli accoppiamenti in vista della prima serie della gara di domani. Ricordiamo infatti che in ciascuna delle quattro tappe della manifestazione viene utilizzato il format KO System per l’accesso alla seconda serie.

L’Italia ha raggiunto un obiettivo importante, qualificando quattro atleti su quattro per l’evento di domani e confermando i buoni riscontri di questo avvio di stagione in Coppa del Mondo. Alex Insam in particolare ha avuto il merito di alzare l’asticella al via della 72ma Vierschanzentournee, entrando addirittura nella top20 con il 19° punteggio.

Gli azzurri dovranno però superarsi per avere la meglio nei testa a testa, che si preannunciano estremamente complicati o in alcuni casi addirittura proibitivi. Insam affronterà l’esperto norvegese Daniel Andre Tande, mentre Giovanni Bresadola sfiderà il campione in carica Halvor Egner Granerud. Confronto sulla carta impossibile per Andrea Campregher e Francesco Cecon, rispettivamente contro gli austriaci Stefan Kraft e Michael Hayboeck.

Di seguito tutti gli scontri diretti della prima serie della competizione di Oberstdorf, tappa inaugurale della Tournée dei Quattro Trampolini 2023-2024:

TOURNÉE 4 TRAMPOLINI 2024: ACCOPPIAMENTI KO SYSTEM OBERSTDORF

1-50 Andreas Wellinger (Germania)-Kasperi Valto (Finlandia)

2-49 Karl Geiger (Germania)-Erik Belshaw (Stati Uniti)

3-48 Peter Prevc (Slovenia)-Eetu Nousiainen (Finlandia)

4-47 Philipp Raimund (Germania)-Svyatoslav Nazarenko (Kazakistan)

5-46 Johann Andre Forfang (Norvegia)-Niko Kytosaho (Finlandia)

6-45 Michael Hayboeck (Austria)-Francesco Cecon (Italia)

7-44 Stefan Kraft (Austria)-Andrea Campregher (Italia)

8-43 Ryoyu Kobayashi (Giappone)-Pawel Wasek (Polonia)

9-42 Pius Paschke (Germania)-Junshiro Kobayashi (Giappone)

10-41 Marius Lindvik (Norvegia)-Antti Aalto (Finlandia)

11-40 Jan Hoerl (Austria)-Taku Takeuchi (Giappone)

12-39 Stephan Leyhe (Germania)-Aleksander Zniszczol (Polonia)

13-38 Ren Nikaido (Giappone)-Benjamin Oestvold (Norvegia)

14-37 Lovro Kos (Slovenia)-Kamil Stoch (Polonia)

15-36 Manuel Fettner (Austria)-Maciej Kot (Polonia)

16-35 Halvor Egner Granerud (Norvegia)-Giovanni Bresadola (Italia)

17-34 Clemens Aigner (Austria)-Vladimir Zografski (Bulgaria)

18-33 Timi Zajc (Slovenia)-Gregor Deschwanden (Svizzera)

19-32 Alex Insam (Italia)-Daniel Andre Tande (Norvegia)

20-31 Roman Koudelka (Repubblica Ceca)-Kristoffer Sundal (Norvegia)

21-30 Remo Imhof (Svizzera)-Domen Prevc (Slovenia)

22-29 Simon Ammann (Svizzera)-Daniel Tschofenig (Austria)

23-28 Anze Lanisek (Slovenia)-Artti Aigro (Estonia)

24-27 Killian Peier (Svizzera)-Dawid Kubacki (Polonia)

25-26 Tate Frantz (Stati Uniti)-Piotr Zyla (Polonia)

Foto: Lapresse

