Slittino naturale, Patrick Pigneter ed Evelin Lanthaler vincono i campionati italiani

Vanno in archivio i Campionati Italiani 2023 di slittino naturale: in Val Passiria i titoli nazionali vanno ad Evelyn Lanthaler nel singolo femminile, a Patrick Pigneter nel singolo maschile ed allo stesso Pigneter, in coppia con Florian Clara, nel doppio maschile.

Per quanto concerne i podi delle singole specialità, nel singolo femminile titolo italiano ad Evelyn Lanthaler (Passeier Raiffeisen), prima davanti a Tina Stuffer (ASV Deutschnofen), seconda, e Daniela Mittermair (ASV Deutschnofen), terza.

Ennesima conferma nel singolo maschile, dove il campione italiano, ancora una volta, è Patrick Pigneter (Voels Am Schlern), primo, che precede Fabian Brunner (ASV Feldthurns), secondo, e Florian Clara (US Amatorial Longiarù), terzo.

Nel doppio maschile titolo nazionale per lo stesso Patrick Pigneter, questa volta in coppia con Florian Clara, con i due che hanno la meglio su Pauer/Hofer (Villnoess Raiffeisen), mentre il terzo posto va a Matthias Lambacher/Peter Lambacher (Villnoess Raiffeisen).

Foto: FISI/Pentaphoto

