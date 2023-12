Tiro con l’arco, la situazione dell’Italia nei ranking olimpici di qualificazione a Parigi 2024

Mancano ormai sei mesi alla conclusione del lungo percorso di qualificazione olimpica del tiro con l’arco ai Giochi di Parigi 2024. Al momento sono state già assegnate ufficialmente 61 quote (32 maschili, 29 femminili) su 128, mentre tutte le altre verranno distribuite l’anno prossimo tra metà marzo ed il 24 giugno tramite rassegne continentali, Preolimpici e ranking mondiale.

L’Italia ha già ottenuto un pass individuale (non nominale) al femminile grazie a Chiara Rebagliati in occasione degli European Games, mentre è ancora a secco per quanto riguarda le prove a squadre. Qualificare i terzetti sarebbe fondamentale anche per poter schierare 3 atleti nelle competizioni individuali, oltre a giocarsi le medaglie nei Team Event (monosesso e misto).

Al maschile hanno ottenuto il ticket per Parigi cinque nazioni: Francia (da padrona di casa), Corea del Sud, Turchia, Giappone e Kazakistan. I prossimi due slot verranno messi in palio nei Preolimpici panamericani ed europei, mentre il Preolimpico mondiale di Antalya ne assegnerà ben tre. A seguire verranno ripescati due Paesi in base al ranking mondiale del 24 giugno 2024.

Tra le donne invece sono solo quattro i team già qualificati per le Olimpiadi: Francia, Germania, Messico e Corea del Sud. Stesso regolamento degli uomini per i Preolimpici continentali (a disposizione 1 posto per l’Europa ed 1 per le Americhe), mentre in occasione del Preolimpico globale di giugno in Turchia verranno promosse ai Giochi ben quattro Paesi. Per arrivare a quota 12 terzetti, anche in questo caso due Nazionali verranno ripescate tramite ranking.

Proprio il ranking mondiale a squadre rappresenta dunque un paracadute importante per i terzetti non ancora qualificati per Parigi 2024, nel caso in cui dovessero sfumare anche le ultime occasioni per centrare il pass diretto sul campo. L’Italia è in una buona posizione soprattutto con gli uomini, ma anche il team femminile può ambire ad un eventuale ripescaggio sperando magari in alcune combinazioni favorevoli.

Di seguito i ranking olimpici aggiornati del tiro con l’arco a squadre per Parigi 2024, escludendo i Paesi già qualificati con il terzetto ed indicando tra parentesi per ciascuna formazione i quattro punteggi validi per la graduatoria:

RANKING OLIMPICO MASCHILE

1. Cina Taipei 206 punti (68+51+51+36)

2. India 200,5 (56+51+51+42,5)

3. Cina 194 (60+51+45+38)

4. Italia 190 (60+60+42+28)

5. Spagna 170 (51+48+36+35)

6. Indonesia 160 (47,5+42+42+28,5)

7. Messico 154,5 (51+40+35+28,5)

8. Olanda 150 (50+36+36+28)

9. USA 144 (60+35+28+21)

10. Brasile 123 (42+35+30+16)

RANKING OLIMPICO FEMMINILE

1. Cina 213 (60+51+51+51)

2. Cina Taipei 197 (68+51+42+36)

3. India 185 (56+45+42+42)

4. USA 174 (60+50+36+28)

5. Gran Bretagna 150 (60+35+28+27)

6. Italia 143 (42+36+35+30)

7. Olanda 140 (60+38+21+21)

8. Spagna 135 (36+35+34+30)

9. Indonesia 134,5 (47,5+36+25,5+25,5)

10. Giappone 120,5 (35+28,5+28,5+28,5)

