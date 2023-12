Tennis, Toni Nadal su Rafael: “Se sarà in salute potrà provare a vincere il Roland Garros”

Una delle novità più liete del 2024 tennistico sarà il ritorno in campo di Rafa Nadal. Il maiorchino è lontano dai campi dalla scorsa edizione dell’Australian Open e sarà in campo nel continente oceanico grazie al ranking protetto. Conoscendo il carattere del fenomeno spagnolo, non vorrà scendere in campo solo per un tour d’addio, ma per puntare alla vittoria. Possibilmente, al Roland Garros.

Lo afferma lo zio Toni, che in un’intervista concessa alla radio TMC Sport in una trasmissione condotta dall’ex giocatrice Marion Bartoli, mette subito il mirino sullo Slam francese: “Rafa si sta allenando con grande intensità, ogni giorno sempre di più. La cosa più importante è che possa giocare ancora una volta a Parigi. Il suo sogno è fare una buona stagione, giocare ad altissimo livello“.

“Sa che sarà difficile – continua Toni Nadal – perché ogni anno ci sono giocatori sempre più giovani e di livello incredibile che colpiscono la palla davvero forte. Il suo sogno è provare a giocare ancora, soprattutto a Parigi. Rafa ha fiducia che se il suo corpo sta bene, il suo tennis sarà lì”.

E qui arriva la frase ‘esplosiva’ di Toni Nadal: “Vincere sarà difficile ma non impossibile. Battere gente come Djokovic e Alcaraz sarà complicata ma penso che se Rafa sia in salute possa vincere il Roland Garros“. Forse esagerato, ma come si dice nell’ambiente, mai sottostimare il cuore di un campione. E Rafa Nadal un campione lo è di certo.

