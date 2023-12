Tennis, Luca Nardi ai affida a Giorgio Galimberti: avrà uno staff dedicato

Luca Nardi vuole tentare l’assalto alla top 100. Il ragazzo pesarese, reduce dalle Next Gen Finals di Jeddah concluse con una vittoria su tre partite, ha deciso di cambiare il team dei suoi preparatori e di affidarsi alle cure di Giorgio Galimberti al Queen’s Club di Cattolica, dove si allena da qualche giorno.

Quello di Nardi è un innesto importante per l’accademia stessa, che dal 2020 in poi ha iniziato a diventare sempre più importante nel panorama tennistico italiano. Durante l’ultima stagione si è fatto notare parecchio Enrico Della Valle, venticinquenne di Ravenna che in stagione si è fatto notare nel circuito Futures, togliendosi anche la soddisfazione di battere giocatori ben più quotati come Viktor Durasovic, Alexandre Muller e Flavio Cobolli.

Per Nardi, giocatore considerato di grandissimo talento ma ancora non sfruttato al 100%, si è scelto di costruire una squadra ad hoc, con le conferme del fisioterapista Frank Musarra, del dottor Piero Benelli e del preparatore Matteo Baldini che saranno affiancati da Marco De Rossi e da Simone Bertino come video analista, oltre alla presenza assidua dello stesso Galimberti.

Una scommessa da entrambe le parti: Luca sceglie di mettersi nelle mani di un’accademia giovane per il lancio definitivo, Galimberti decide di fidarsi dell’estro del tennista marchigiano. Se sarà una puntata che pagherà dividendi e permetterà al giocatore il definitivo ingresso nella top 100 se non qualcosa di più, lo sapremo dal 2024.

Foto: LaPresse