Tennis: Lorenzo Sonego apre la nuova stagione contro Zverev. Serve l’impresa in United Cup

Dopo alcune settimane di pausa, riparte la stagione del tennis. Ci si era lasciati con lo storico trionfo dell’Italia in Coppa Davis e si ripartirà nuovamente da una squadra azzurra, quella impegna nella United Cup 2024. L’esordio della formazione italiana sarà domani contro la Germania in una competizione che vede protagonisti soprattutto Lorenzo Sonego e Jasmine Paolini.

Saranno loro due le punte dell’Italia, che avrà presenti anche Flavio Cobolli, Andrea Pellegrino, Nuria Brancaccio e Angelica Moratelli. Non sarà un compito semplice per la formazione azzurra, visto che è stata inserita nel girone con la Germania di Alexander Zverev e Angelique Kerber e con la Francia, che ha in Caroline Garcia ed Adrian Mannarino i propri punti di forza.

La prima sfida sarà quella contro i tedeschi e diventa subito decisivo il match tra Lorenzo Sonego ed Alexander Zverev. Prima di questo incontro ci sarà quello al femminile tra Paolini e Kerber, una sfida equilibrata, ma che la toscana può fare sua e quindi conquistare il primo punto.

Sonego ha dimostrato più volte che quando veste la maglia azzurra sa esaltarsi. Servirà davvero la versione migliore del piemontese contro uno Zverev che si presenta in Australia con ambizioni importanti e con l’obiettivo di arrivare al massimo della forma per il primo Slam dell’anno.

Zverev è ovviamente favorito e ha vinto anche gli unici due precedenti giocati. Certo sarà per entrambi la prima partita della stagione e quindi ci possono essere anche mille incognite. Sonego dovrà essere molto bravo in risposta contro il sempre temibile servizio del tedesco. Il nativo di Torino dovrà poi servire benissimo e cercare di imporre il proprio ritmo. Una nuova stagione che si spera possa cominciare subito con un grande colpo azzurro.

FOTO: LaPresse

Leggi tutte le notizie di Tennis su OA Sport...