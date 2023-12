Tennis, le novità del calendario ATP nel 2024: ritorna il torneo di Gijon, confermate a Jeddah le Next Gen

Il 2023 del tennis è ormai andato in archivio, ma cresce l’attesa per la prossima stagione. Oggi l’ATP ha presentato le novità del calendario 2024 con il ritorno di alcuni tornei, spostamenti di altri e anche la conferma di un evento che si giocherà proprio alla fine dell’anno.

Si comincia proprio da questo evento, che sono le Next Gen ATP Finals, il torneo che racchiude i migliori otto under 21 della stagione. Per il secondo anno consecutivo la manifestazione si terrà a Jeddah in Arabia Saudita e si giocherà dal 18 al 22 Dicembre.

Ci sarà anche un ritorno ed è quello dell’ATP 250 di Gijon, che si terrà dal 3 al 9 novembre in contemporanea con quello di Metz. Ci sono poi stati due ulteriori cambiamenti, che riguardano l’ATP 250 di Stoccolma (spostato dal 14 al 20 ottobre) e poi l’ATP 250 di Almaty, che sostituisce quello di Astana, rimanendo comunque in Kazakhstan.

NOVITA’ CALENDARIO ATP 2024

ATP 250 GIJON – Ritorna nel calendario dal 3 al 9 Novembre

ATP 250 STOCCOLMA – Spostato dal 14 al 20 Ottobre

ATP 250 ALMATY – Sostituisce il torneo di Astana

NEXT GEN ATP FINALS 2024 – 18-22 Dicembre a Jeddah

Foto: LaPresse