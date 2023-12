Tennis, le NextGen cambiano: Finals natalizie e abbassato il limite di età

L’ATP ha introdotto una serie di novità per quanto riguarda il circuito NextGen a partire dal 2024. Le Finals si disputeranno a Jeddah (Arabia Saudita) come quest’anno, ma a ridosso delle festività natalizie (18-22 dicembre). Si è anche deciso di cambiare la soglia massima di età per partecipare al circuito giovanile e alla classifica dedicata: nella prossima stagione verranno considerati soltanto i tennisti nati dal 2004 in poi, ovvero gli under 20 e non più gli under 21 come era stato fino all’ultima edizione. Nei fatti le NextGen ATP Finals si sono trasformate in un torneo natalizio di esibizione per potenziali futuri campioni tutti da scoprire.

L’ATP si è anche impegnata a mettere a disposizione una serie di wild card per i giovani: per i challenger l’ATP metterà a disposizione fino a 8 wild card stagionali per tutti gli Under 20 che fanno già parte della top 350 del ranking mondiale (o che la raggiungeranno nel corso dell’anno), mentre per quanto riguarda gli ATP 250, in aggiunta agli inviti per i challenger, ci saranno a disposizione una wild card nel tabellone principale e fino a due per le qualificazioni (ma solo per le settimane in cui saranno in programma tre o più eventi ATP, e in ogni caso per i giocatori dotati di una ranking compreso nella top 250).

Foto: Lapresse

