Tennis, l’ATP assegna i premi ai migliori tornei del 2023: c’è ancora Indian Wells

Proseguono le assegnazioni degli ATP Awards, i premi distribuiti dall’ATP alla stagione 2023. Jannik Sinner che ha fatto incetta di premi, essendo stato nominato come più amato dai fan, “Most improved of the year” e il premio ai migliori coach per i suoi allenatori Simone Vagnozzi e Darren Cahill.

Ieri sono stati comunicati i premi ai migliori tornei organizzati nel 2023. Tre premi, uno per ogni categoria: miglior Masters 1000, miglior ATP 500 e miglior ATP 250. Questi sono titoli che vengono assegnati sulla base delle scelte effettuate dai giocatori.

Ad aggiudicarsi il premio come miglior torneo categoria ATP Masters 1000 del 2023 è il BNP Paribas Open di Indian Wells. Il torneo californiano ha ricevuto la preferenza sia al maschile che al femminile. Un’abitué per il “Paradiso del tennis”, dato che si tratta del nono anno consecutivo che Indian Wells è il miglior “1000”.

Anche per quanto riguarda la categoria ATP 500 il riconoscimento va allo stesso torneo del 2022: si tratta del Cinch Championships. Quinto riconoscimento per il torneo ospitato al Queen’s Club di Londra. Il Queen’s è stato già premiato nel 2015, 2016, 2018 e 2022. Infine, il premio per il miglior ATP 250 è stato assegnato al Nordea Open di Bastad, giunto alla 75a edizione. Il torneo svedese era già stato insignito di questo riconoscimento dal 2002 al 2012.

