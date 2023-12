Tennis, la forza di Tathiana Garbin: “Voglio essere un esempio per le mie giocatrici”

La forza di Tathiana Garbin. La capitana di BJK Cup si è raccontata in un’intervista concessa al Corriere della Sera e la sua voglia di vivere e lottare contro un tumore raro è tale da non rimanerne ammirati. L’ex giocatrice sta affrontando il tutto con lo spirito di una partita di tennis, accettando una sfida molto difficile e dando tutto quello che si ha per vincerla.

“Quando mi hanno diagnosticato lo pseudomixoma peritonei, il tumore che origina dall’appendice e che colpisce una persona su un milione, ero pronta: mentalmente e fisicamente. Sono tornata in campo per il match della vita, voglio essere d’esempio per le mie giocatrici“, le parole di Garbin al Corriere.

“La mia è una malattia molto rara: non posso pensare che il fato non giochi un ruolo. Il mio sport mi aiuta tanto. Anche a livello mentale: cerco di riportare tutto a un match di tennis. Però il dolore inenarrabile del sondino inserito da sveglia e la perdita secca di dieci chili di peso non hanno paragoni. Ho guardato in loop le immagini delle mie ragazze in campo: Supertennis mi ha mandato un file video che ho consumato. L’importante è volersi bene, non perdere mai la speranza“, ha raccontato la capitana di BJK Cup.

“Vorrei riprendermi la mia vita, quello che ho sempre amato, ciò che ho sempre voluto fare. Ho toccato con mano la mia forza: non immaginavo di contenerne in quantità da poterne dare agli altri. Sono ben più resiliente di quanto non pensassi. Sento di voler regalare le mie esperienze, voglio mettermi al servizio. Le ragazze della Nazionale sono venute a trovarmi a Pisa con una nostra foto incorniciata: non ho smesso di guardarla un attimo. Siamo cresciute insieme, negli anni sono diventate le mie figlie, la mia famiglia itinerante“, le parole sentite di una donna coraggiosa.

Garbin nel pensiero degli appassionati e anche di chi trionfava a Malaga, nella Finale di Coppa Davis, in riferimento alle dichiarazioni di Jannik Sinner e Filippo Volandri, con quest’ultimo che ha condiviso con Tathiana non solo la responsabilità di essere un riferimento tecnico per una squadra (maschile), ma anche il percorso agonistico da tennista.

Foto: Fran Santiago/Getty Images for ITF

