A che ora Alcaraz-Djokovic oggi: dove vedere in tv e streaming l’esibizione a Riyad

Oggi, mercoledì 27 dicembre, alla Kingdom Arena di Riyad (Arabia Saudita), una sfida molto speciale. Il n.1 e il n.2 del mondo del tennis a confronto in un’esibizione. Novak Djokovic e Carlos Alcaraz si ritroveranno nell’ambito della Riyadh Season Tennis Cup 2023 e sarà sicuramente spettacolo. Non ci saranno punti in palio, ma gli spettatori potranno godere di una grande Classica dello sport con racchetta e pallina.

Una chiusura di 2023 all’insegna di una sfida tra due modi diversi di intendere il tennis: da un lato la solidità disarmante del serbo, capace quest’anno di vincere tre Slam e di raggiungere quota 24 Major; dall’altro la genialità dell’iberico, in grado di inventare colpi di una difficoltà assoluta e in grado quest’anno di piegare Djokovic nel torneo più importante, Wimbledon.

Ragionevole pensare che la sfida sarà tirata e nessuno dei due ci starà a perdere. Vedremo se Carlitos avrà imparato qualcosa dall’ultimo incrocio nelle semifinali delle ATP Finals a Torino. In quella circostanza Nole dominò senza se e senza ma su una superficie rapida, che qualche problema lo aveva creato al funambolo di Murcia.

La sfida di esibizione tra Carlos Alcaraz e Novak Djokovic sarà trasmessa in diretta televisiva da SuperTennis, in streaming su supertennis.tv e su SuperTennix. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale.

ALCARAZ-DJOKOVIC ESIBIZIONE RIYAD OGGI

Mercoledì 27 dicembre

17.15 Carlos Alcaraz vs Novak Djokovic alla Kingdom Arena di Riyad – Diretta tv su SuperTennis

PROGRAMMA ALCARAZ-DJOKOVIC ESIBIZIONE RYAD: COME SEGUIRLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: SuperTennis.

Diretta streaming: supertennis.tv, SuperTennix.

Diretta testuale: OA Sport.

Foto: LaPresse

