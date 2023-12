LIVE Alcaraz-Djokovic, esibizione Riyad 2023 in DIRETTA: spettacolo tra n.1 e n.2 del mondo!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE di Alcaraz–Djokovic, match d’esibizione valevole per la Riyad Season Tennis Cup 2023. La nuova stagione tennistica non è ancora iniziata ufficialmente, ma quest’oggi andrà in scena una delle sfide più affascinanti delle ultime stagioni, che nell’anno passato ha formato una rivalità sentitissima per il gap generazionale che divide i due capolista del ranking ATP.

I due atleti si sono sfidati ben quattro volte nel 2023. Il primo atto della sfida se l’è aggiudicato il serbo, battendo in quattro set il classe 2003 nella semifinale del Roland Garros. Alcaraz si è preso la rivincita nell’appuntamento più importante dell’anno, spodestando Djokovic dal trono di Wimbledon al termine di una finale al cardiopalma. Set decisivo che ha sorriso al 36enne di Belgrado nell’ultimo atto del Masters 1000 di Cincinnati, infine Djokovic ha sconfitto in due comodi set l’iberico nelle semifinali delle ATP Finals di Torino.

Carlos Alcaraz ha come obiettivo stagionale quello di riprendersi la leadership della classifica mondiale, persa nel finale della scorsa stagione dopo un autunno sottotono rispetto alle potenzialità del ragazzo. Nel 2023, il murciano ha collezionato sei titoli, tra cui due Masters 1000 oltre allo storico trionfo a Wimbledon. Novak Djokovic, invece, si è aggiudicato i restanti Major, due tornei 1000 e le ATP Finals, sconfiggendo all’ultimo atto Jannik Sinner. Il serbo nel 2024 andrà alla caccia dell’agognato Grande Slam e dell’oro olimpico a Parigi.

match d'esibizione valevole per la Riyadh Season Tennis Cup 2023, il cui via è programmato alle 17.15.

Foto: Lapresse

