Tennis, Felix Auger-Aliassime rilancia: “Ho ottenuto prima di Jannik Sinner certi risultati”

Non vi sono dubbi che Felix-Auger Aliassime sia stata tra le grandi delusione della stagione tennistica. Il giovane canadese aveva chiuso il 2022 da n.6 del ranking ATP e aveva fatto pensare che il 2023 sarebbe stato l’anno della definitiva consacrazione anche nei tornei del Grande Slam, ma non è stato così. Infortuni di vario genere hanno influenzato il rendimento del nativo di Montreal e alla fine della fiera la stagione l’ha chiusa da n.29 ATP.

Un’annata nella quale altri esponenti della nuova generazione hanno fatto grandi cose: Carlos Alcaraz ha vinto il suo secondo Slam in carriera, battendo Novak Djokovic in Finale a Wimbledon, mentre Jannik Sinner ha conquistato il suo primo titolo 1000 della carriera a Toronto e si è spinto fino al n.4 del ranking, conquistando la Coppa Davis come aveva fatto il canadese l’anno passato. Giusto citare anche il danese Holger Rune che per la prima volta ha giocato le ATP Finals e si è spinto a due Finale 1000 sulla terra, ovvero a Montecarlo e a Roma.

In un’intervista a Eurosport, Auger-Aliassime non ritiene di essere indietro rispetto a questi giocatori e si è detto pronto alla sfida specialmente rispetto a Jannik: “Non mi sento di aver perso il treno. Io sono riuscito a fare cose prima di Sinner, lui ne ha fatte altre prima di me. Ha fatto un’annata molto buona, soprattutto da Pechino, un po’ come me l’anno scorso. Ho sempre affrontato rivali e avversità. Sono concentrato su quello che devo fare e ho ancora la convinzione di poter competere con tutti loro“. Giova ricordare che il nordamericano in chiusura del 2023 ha conquistato il titolo a Basilea (Svizzera), confermando quello dell’anno precedente e parliamo di un ATP500.

“Ovviamente gli infortuni mi hanno condizionato, in particolare al Roland Garros e a Wimbledon dove avevo ancora fastidio al ginocchio. Durante il tour americano mi sentivo meglio e ho ricominciato a giocare partite di qualità, ma non c’erano né fiducia né livello tennistico. E ci sono voluti alcuni mesi prima di ritrovarmi nella posizione di poter tornare a vincere come fatto l’anno scorso, in particolare a Basilea. Adesso con il mio team la sfida sarà provare a tornare al mio livello, sperando di avere meno infortuni possibili e che quanto accaduto l’anno scorso resti una parentesi nella mia carriera“, ha specificato il canadese.

Foto: LaPresse

