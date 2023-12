Taekwondo, tre bronzi per l’Italia nella terza giornata degli Europei Under 21 di Bucarest

Bilancio sicuramente positivo per l’Italia al termine della terza giornata dei Campionati Europei Under 21 di taekwondo 2023, in corso di svolgimento sulla pedana della Sala Polivalenta di Bucarest (in Romania) fino a domenica 10 dicembre. Quest’oggi il movimento azzurro ha raccolto infatti altre tre medaglie, dopo l’argento di ieri raccolto da Teodoro Del Vecchio nei -58 kg.

Percorso importante nella categoria -49 kg per Ilenia Elisabetta Matonti, che ha superato nell’ordine la portoghese Sofia Mota (2-0), la tedesca Nurselin Aydemir (2-1) e la croata Nika Kolarek (2-0) prima di pagare dazio in semifinale contro la turca Elif Ilgin Oztobak (0-2), salendo sul terzo gradino del podio continentale.

Bronzo anche nei -67 kg per Giulia Maggiore, sconfitta nel penultimo atto dalla spagnola Lena Moreno Reyes dopo aver battuto nel suo cammino la turca Isil Zafer, la serba Iva Bosnjak e la bosniaca Marija Jokic. Il terzo bronzo tricolore del day-3 è arrivato nei -63 kg con Daniele Biscosi, che ha regolato il greco Ilias Theodosiou, il polacco Mateusz Hrzanowski, il serbo Vuk Mihajlovic ed il moldavo Gheorghe Cosneani per poi perdere in semifinale con lo spagnolo Iker Abad Exposito.

Foto: FITA