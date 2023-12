Taekwondo, quinto posto per Baretta e Molin. Niente medaglie per gli azzurri nel day-4 agli Europei U21

Va in archivio senza medaglie per l’Italia la quarta e ultima giornata dei Campionati Europei Under 21 di taekwondo 2023, andati in scena sulla pedana della Sala Polivalenta di Bucarest (in Romania). Resta invariato dunque il bottino della spedizione azzurra, con all’attivo un argento e tre bronzi per un totale di quattro piazzamenti sul podio.

Risultato un po’ deludente nei -68 kg per Dennis Baretta, quinto classificato e sconfitto ai quarti per 1-2 dal turco Berkay Erer (che ha poi vinto l’oro battendo in finale lo sloveno Luka Raskovic) dopo aver superato in precedenza lo svizzero Warrick Galland ed il serbo Milos Mandic. Nella stessa categoria sono invece usciti di scena nei primi turni Stefano Brizzolati ed Emanuele Venelante.

Quinta posizione continentale nei +87 kg per Mattia Molin, che ha battuto all’esordio 2-1 lo spagnolo Ivan Mediavilla per poi pagare dazio ai quarti con il cipriota Petros Andreou per 1-2, mentre il titolo è stato conquistato dal greco Sotirios Michopoulos. Una vittoria ed una sconfitta nei -46 kg da parte di Giulia Galiero, eliminata agli ottavi dall’azera Zemfira Hasanzade per 1-2 dopo aver regolato al debutto la turca Canan Gunduz.

Oro alla spagnola Sofia Marquina, che ha avuto la meglio nell’atto conclusivo sulla bosniaca Dzejla Makas. Da registrare infine la doppietta ungherese nei -62 kg firmata da una coppia di sorelle gemelle, con Viviana Marton che ha regolato in finale Luana Marton.

