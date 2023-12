Sport in tv oggi (lunedì 11 dicembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Quest’oggi, lunedì 11 dicembre, la nuova settimana prende il via con una giornata abbastanza soft dopo la scorpacciata del weekend tra discipline invernali e non. In evidenza come di consueto i posticipi dei campionati nazionali di calcio tra cui la Serie A, con Sassuolo-Fiorentina al femminile e le sfide Empoli-Lecce e Cagliari-Sassuolo al maschile.

Proseguono nel frattempo i Campionati Mondiali di pallamano femminile con altre sei partite della fase a gironi, mentre entra nel vivo la seconda tappa stagionale della Coppa del Mondo di skicross con le qualificazioni di Arosa in vista della fase finale prevista domani sera in notturna. Spazio anche al volley femminile con il monday night tra Scandicci e Novara.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi principali in programma oggi lunedì 11 dicembre, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Lunedì 11 dicembre

15.30 Pallamano femminile, Mondiali: Camerun-Senegal e Serbia-Giappone – Diretta streaming sul canale YouTube di IHF

18.00 Calcio femminile, Serie A: Sassuolo-Fiorentina – Diretta tv su Rai Sport, live streaming su Rai Play e DAZN

18.00 Pallamano femminile, Mondiali: Polonia-Romania e Croazia-Ungheria – Diretta streaming sul canale YouTube di IHF

18.30 Calcio, Serie A: Empoli-Lecce – Diretta streaming su DAZN

19.45 Skicross, Coppa del Mondo: qualificazioni maschili e femminili ad Arosa – Nessuna copertura tv/streaming

20.30 Pallamano femminile, Mondiali: Danimarca-Germania e Svezia-Montenegro – Diretta streaming sul canale YouTube di IHF

20.30 Volley femminile, Serie A: Scandicci-Novara – Diretta tv su Sky Sport Uno, live streaming su Sky Go e Now

20.45 Calcio, Serie A: Cagliari-Sassuolo – Diretta tv su Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K, live streaming su DAZN, Sky Go e Now

21.00 Calcio, Liga: Vallecano-Celta Vigo – Diretta streaming su DAZN

PROGRAMMAZIONE CANALE YOUTUBE DI OASPORT

Lunedì 11 dicembre

18:25 Sport2day Speciale Ciclismo con Alex Carrera: Procuratore A & J All Sports.

19:05 Sport2day Speciale Formula Uno con Beatrice Frangione e Luca Preti.

20:20 Sail2u con Alberto Bona: terzo classificato alla Transat Jaques Vabre. Conduce: Stefano Vegliani.

21:00 Sport&go2u con Enrico Spada (OA Sport) e Paolo De Laurentiis (Corriere dello Sport). Conducono Alessandro Aita e Giandomenico Tiseo.

