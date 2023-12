Taekwondo, Europei Under 21 2023: nessuna medaglia azzurra nel day-1 a Bucarest

Prima giornata senza acuti per l’Italia ai Campionati Europei Under 21 di taekwondo 2023, in corso di svolgimento sulla pedana della Sala Polivalenta di Bucarest (in Romania) fino a domenica 10 dicembre. I due azzurrini impegnati nel day-1 non sono riusciti infatti a salire sul podio nella rassegna continentale, mancando l’appuntamento con le medaglie.

Nei -57 kg Greta Guaita è uscita di scena al primo turno contro la spagnola Elena Torres Tena in tre round, mentre la vittoria finale è andata alla turca Aleyna Senyurt davanti alla croata Margarita Vukic (argento), alla spagnola Jada Van Wijngaarden (bronzo) e alla belga Caroline Volders (bronzo).

Niente da fare nei -74 kg anche per Francesco Cordeschi, eliminato al debutto dall’ucraino Mykhailo Korsak in tre round. Turchia in trionfo con Yigithan Kilic, che ha regolato in finale lo spagnolo Juan Antonio Milan Canovas, mentre hanno completato il podio in terza posizione il croato Ante Kovac e l’ucraino Andrii Chumachenko.

Nei -54 kg maschili la Spagna si è imposta con Ivan Escolar Parra, che ha sconfitto nell’atto conclusivo il kosovaro Bleron Ademi, mentre il turco Kaan Yelaldi ed il greco Konstantinos Dimitropoulos si sono aggiudicati il bronzo. Per quanto riguarda i +73 kg femminili, la croata Magdalena Matic ha conquistato l’oro battendo in Finale la connazionale Darija Zeljko, mentre l’ucraina Mariia Kuts e la tedesca Esmeralda Husovic sono salite sul terzo gradino del podio.

Foto: Lapresse