Taekwondo, Europei U21: Del Vecchio conquista l’argento nella -58 kg

Arriva la prima medaglia azzurra a Bucarest, città della Romania che sta ospitando i Campionati Europei Under 21 di takwondo. Nella categoria -58 kg infatti Teodoro Del Vecchio ha conquistato una meravigliosa medaglia d’argento, cedendo il passo solo allo spagnolo Jesus Fraile.

Un ottimo percorso quello dell’azzurro, cominciato con la vittoria ai sedicesimi contro il serbo Hrabec e proseguita agli ottavi, dove il combattente nostrano ha arginato Meilan. Approdato ai quarti l’atleta ha ben figurato contro il cipriota Palourtis, battendo infine l’ucraino Mirzoiev in semifinale.

L’ultimo atto è contrassegnato da un incontro all’ultimo respiro. Nel primo round è Del Vecchio a mettere il muso davanti, imponendosi per 7-4. L’iberico però ripristina gli equilibri imponendosi per 11-4, passando poi per il rotto della cuffia in un terzo round terminato 10-10.

Nella stessa categoria Ludico Iurlaro ha ottenuto il diciassettesimo posto. Nona posizione poi per Anna Cuorvo (-53 kg) e Aurora Ceccantini (-73 kg). Diciassettesima infine per Antonio Gerrore e Luigi Fegatilli (-80 kg).

