Taekwondo, Alessio e Dell’Aquila qualificati per Parigi 2024: gli azzurri che potranno provarci con la quota continentale

La prima fase delle qualificazioni olimpiche per Parigi 2024 del taekwondo si è ormai conclusa con l’assegnazione di 48 pass non nominali tramite ranking e Grand Slam Series, mentre gli ultimi slot verranno distribuiti nei prossimi mesi (tra fine gennaio ed inizio aprile) in occasione dei Preolimpici continentali.

L’Italia ha già conquistato due quote maschili, nei -58 kg con il campione olimpico di Tokyo Vito Dell’Aquila (decisivo il successo nel recente Final Grand Prix di Manchester) e nei -80 kg con il campione mondiale in carica Simone Alessio. Entrambi si presenteranno alla rassegna a cinque cerchi parigina tra i favoriti per il podio e per il titolo, se non ci saranno intoppi a livello fisico nel percorso di avvicinamento.

Il movimento azzurro non vuole però accontentarsi e cercherà di incrementare il numero degli atleti qualificati per i Giochi, mettendo nel mirino il Preolimpico europeo di Berlino (1-2 marzo). Da regolamento il Bel Paese potrà schierare al massimo due rappresentanti (una per categoria) in campo femminile, quindi non ci saranno italiani a Parigi nelle categorie maschili -68 e +80 kg.

Il direttore tecnico Claudio Nolano sarà dunque chiamato a prendere una decisione complicata, in base alle atlete con maggiori chance di staccare il ticket olimpico (riservato alle due finaliste in ciascuna categoria) in Germania. Candidate principali al momento Sofia Zampetti nei -49 kg, Giada Al Halwani nei -57 kg, Natalia D’Angelo nei -67 kg e Maristella Smiraglia nei +67 kg.

Foto: FITA

