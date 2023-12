Tabellone ATP Brisbane 2024: possibile buon sorteggio per Nadal, inizio subito in salita per Arnaldi

L’ATP 250 di Brisbane segna l’inizio della vera e propria stagione dei tornei sul circuito ATP. Riparte dall’Australia il percorso che si dipanerà su una stagione anche più insolita dell’usuale, in virtù delle numerosissime voci di cambiamento (enorme) che si potrebbe verificare a partire dal 2025, sostanzialmente partito da beghe incrociate down under-ATP.

Il nome di grido, senza girarci intorno, è quello di Rafael Nadal, che per la seconda volta nella propria carriera va a giocare questo torneo. Stavolta ci arriva con una wild card, nell’altra occasione (2017) trovò Dolgopolov, Mischa Zverev e Raonic: oggi due sono ritirati e il terzo sta cercando a fatica di rientrare. Il mancino di Manacor pesca subito un qualificato, e considerando che ci sono nel tabellone cadetto nomi come Thiem, Cressy e Schwartzman potrebbe esserci poco da scherzare. Può risultare un buon sorteggio oppure qualcosa di meno facile da gestire. Per la cronaca, sono impegnati anche Federico Gaio, Giulio Zeppieri e Alessandro Giannessi.

A proposito di italiani, è tempo di debutto anche per Matteo Arnaldi. Il sanremese prende il via contro l’ungherese Marton Fucsovics, con il quale ha giocato e perso in tre set lo scorso anno nel Challenger di Canberra, a livello di secondo turno. La zona di tabellone è un po’ particolare, perché ci sono l’argentino Sebastian Baez in cerca di nuovi stimoli e l’USA Ben Shelton in una porzione irta di pericoli per arrivare ai quarti, tra Safiullin e giocatori di casa.

In attesa di capire chi giocherà contro Nadal, per adesso il primo turno di maggior grido è uno spettacolare Andy Murray-Grigor Dimitrov. Si parla di un confronto da 12 precedenti (8-4 per lo scozzese, ma l’ultimo l’ha vinto il bulgaro agli US Open 2023). Al via anche Holger Rune: il danese pesca il giocatore di casa Max Purcell. Non la migliore opzione possibile, avesse potuto scegliere, ma nemmeno la peggiore.

TABELLONE ATP 250 BRISBANE 2024

Rune (DEN) [1]-Purcell (AUS)

van Assche (FRA)-Shevchenko

Wolf (USA)-Qualificato/Lucky Loser

Hanfmann (GER)-Korda (USA) [5]

Shelton (USA) [3]-Safiullin

Popyrin (AUS)-O’Connell (AUS)

Arnaldi (ITA)-Fucsovics (HUN)

Qualificato/Lucky Loser-Baez (ARG) [6]

Karatsev [8]-Kubler (AUS) [WC]

Qualificato/Lucky Loser-Nadal (ESP) [WC]

Thompson (AUS)-Vukic (AUS)

Qualificato/Lucky Loser-Humbert (FRA) [4]

Etcheverry (ARG) [7]-Qualificato/Lucky Loser

Kokkinakis (AUS)-Hijikata (AUS) [WC]

Qualificato/Lucky Loser-Altmaier (GER)

Murray (GBR)-Dimitrov (BUL) [2]

Foto: LaPresse

Leggi tutte le notizie di Tennis su OA Sport...