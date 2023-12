Surf, arriva la conferma: le gare delle Olimpiadi di Parigi 2024 si terranno a Teahupo’o

Arriva la conferma ufficiale: le gare di surf delle Olimpiadi di Parigi 2024 si terranno a Teahupo’o. Il Presidente del Comitato Organizzatore dei Giochi Olimpici, Tony Estanguet, ha confermato la realizzazione della torre per i giudici in alluminio che sostituirà quella vecchia in legno.

Escluso, invece, l’uso innovativo della tecnologia, con telecamere a terra ed in subacquea, nonché l’utilizzo dei droni per giudicare i concorrenti: nonostante le pressioni degli ambientalisti, sarebbe stata decisiva l’esplicita richiesta delle autorità locali di continuare con la costruzione di una nuova torre in alluminio.

Il presidente della Polinesia, Moetai Brotherson, ha presentato un programma di lavori che dovrebbe portare ad una torre funzionante entro il 13 maggio, a pochi giorni prima dalla tappa della World Surf League: è arriva l’unanimità a sostegno della costruzione della torre.

Foto: LaPresse

