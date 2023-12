Sport in tv oggi (mercoledì 27 dicembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, mercoledì 27 dicembre, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.

Assisteremo alla seconda prova della discesa maschile della Coppa del Mondo di sci alpino 2023-2024. Sulla celebre “Stelvio”, gli uomini-jet andranno in cerca di confidenza per studiare nei minimi dettagli le traiettorie ed essere pronti quando ci saranno i punti in ballo.

Fari puntati sul Superprestige del ciclocross e le partite dell’Eurocup di basket, con Trento impegnata contro il Lietkabelis. Nel calcio, sarà da seguire lo spettacolo della Premier League, con la sfida serale tra Everton e Manchester City a tenere banco.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi previsti quest’oggi, mercoledì 27 dicembre, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Mercoledì 27 dicembre

04.30 Basket, NBA: Los Angeles Clippers-Charlotte Hornets – Diretta tv su Sky Sport NBA (209), in streaming su SkyGo e su NOW.

10.30 Sci alpino, Coppa del Mondo a Bormio: seconda prova cronometrata di discesa maschile – Nessuna copertura tv/streaming.

13.35 Ciclocross, Superprestige (Heusen-Zolder): prova femminile – Diretta tv su Eurosport1 HD, in streaming su eurosport.it. Discovery+, SkyGo e su NOW.

15.05 Ciclocross, Superprestige (Heusen-Zolder): prova maschile – Diretta tv su Eurosport1 HD, in streaming su eurosport.it. Discovery+, SkyGo e su NOW.

17.15 Tennis, Riyadh Season Tennis Cup 2023: Novak Djokovic vs Carlos Alcaraz – Diretta tv su SuperTennis, in streaming su supertennis.tv e su SuperTennix.

18.00 Basket, Eurocup: Besiktas-BC Wolves – Diretta streaming su DAZN.

18.00 Basket, Eurocup: Prometery-Cedevita Olimpija – Diretta streaming su DAZN.

18.30 Basket, Eurocup: Hapoel Tel Aviv-Hamburg – Diretta streaming su DAZN.

19.00 Basket, Eurocup: Aris-Slask Wroclaw – Diretta streaming su DAZN.

19.00 Basket, Eurocup: Buducnost-Cluj Napoca – Diretta streaming su DAZN.

20.00 Basket, Eurocup: Trento-Lietkabelis – Diretta tv su Sky Sport Arena (204), in streaming su SkyGo, NOW e su DAZN.

20.30 Calcio, Premier League: Chelsea-Crystal Palace – Diretta tv su Sky Sport Calcio (202), in streaming su SkyGo e su NOW.

21.00 Calcio, Premier League: Brentford-Wolverhampton – Diretta tv su Sky Sport Max (203), in streaming su SkyGo e su NOW.

21.15 Calcio, Premier League: Everton-Manchester City – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), in streaming su SkyGo e su NOW.

