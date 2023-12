Sport in tv oggi (lunedì 25 dicembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi lunedì 25 dicembre ci aspetta una giornata con poco sport. Il giorno di Natale prevede poca attività come da tradizione, si scenderà in campo soltanto negli USA dove il basket e il football americano non si fermano: spazio a tre partite di NBA e a due incontri di NFL, che potranno essere seguiti dal grande pubblico tra il tardo pomeriggio e la tarda serata.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi lunedì 25 dicembre, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Lunedì 25 dicembre

18.00 BASKET (NBA) – New York Knicks-Milwaukee Bucks (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport NBA; diretta streaming su Sky Go, NOW)

19.00 FOOTBALL AMERICANO (NFL) – Kansas City Chiefs-Las Vegas Raiders (diretta streaming su DAZN)

20.30 BASKET (NBA) – Denver Nuggets-Golden State Warriors (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport NBA; diretta streaming su Sky Go, NOW)

22.30 FOOTBALL AMERICANO (NFL) – Philadelphia Eagles-New York Giants (diretta streaming su DAZN)

23.00 BASKET (NBA) – Los Angeles Lakers-Boston Celtics (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport NBA; diretta streaming su Sky Go, NOW)

