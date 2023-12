Calendario Tournée 4 Trampolini 2024 salto con gli sci: date, programma delle quattro tappe, tv, streaming

Ancora pochi giorni di attesa in vista della Tournée dei Quattro Trampolini 2024, che scatterà come di consueto con le qualificazioni di Oberstdorf giovedì 28 dicembre e si concluderà con la gara di Bischofshofen sabato 6 gennaio. Sta per cominciare dunque la caccia all’Aquila d’Oro, conquistata nell’ultima edizione dal norvegese Halvor Egner Granerud.

Riflettori puntati sull’austriaco Stefan Kraft, favorito principale della vigilia dopo aver dominato la prima fase della stagione con cinque vittorie su otto in Coppa del Mondo. Gli avversari però non mancano, a partire dai temibili tedeschi Andreas Wellinger e Karl Geiger senza tralasciare il giapponese Ryoyu Kobayashi, lo sloveno Anze Lanisek, l’austriaco Jan Hoerl ed il norvegese Marius Lindvik.

Tutte le qualificazioni e le gare delle quattro tappe della 72ma Vierschanzentournee verranno trasmesse in diretta tv sui canali Eurosport ed in diretta streaming su Eurosport.it, discovery+, Sky Go e Now. Le quattro competizioni ufficiali saranno visibili anche in chiaro su Rai Sport, in streaming su Rai Play ed in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO TOURNEE’ 4 TRAMPOLINI 2023-2024

Giovedì 28 dicembre

Ore 16.30 Qualificazioni Oberstdorf

Venerdì 29 dicembre

Ore 17.15 Gara Oberstdorf

Domenica 31 dicembre

Ore 13.45 Qualificazioni Garmisch-Partenkirchen

Lunedì 1° gennaio

Ore 14.00 Gara Garmisch-Partenkirchen

Martedì 2 gennaio

Ore 13.30 Qualificazioni Innsbruck

Mercoledì 3 gennaio

Ore 13.30 Gara Innsbruck

Venerdì 5 gennaio

Ore 16.30 Qualificazioni Bischofshofen

Sabato 6 gennaio

Ore 16.30 Gara Bischofshofen

Foto: Lapresse

Leggi tutte le notizie di Salto con gli sci su OA Sport...