Scherma: gli spadisti azzurri sono secondi a Vancouver, ma l’Olimpiade è sempre più vicina

Non arriva la vittoria, ma la qualificazione olimpica è sempre più vicina. Manca solo la matematica alla squadra di spada maschile per festeggiare la conquista di un pass per Parigi 2024 che ormai è praticamente in cassaforte. Nella tappa di Coppa del Mondo a Vancouver, gli azzurri concludono al secondo posto, perdendo la finale con il Giappone per 32-27 al termine di una sfida che si è decisa all’ultimo assalto.

Con tre elementi su quattro del quartetto campione del Mondo (Davide Di Veroli, Federico Vismara, Andrea Santarelli e Valerio Cuomo a sostituire l’assente Gabriele Cimini) l’Italia si è dunque arresa solo all’ultimo atto al Giappone con Kano che è riuscito ad avere la meglio di Di Veroli nell’ultimo assalto, dopo che la sfida si era trovata sul 26-26 a non molti secondi dalla fine.

In semifinale l’Italia ha sconfitto per 44-36 un Venezuela sempre più insidioso nella prova a squadre, con i sudamericani che poi si sono presi un posto sul podio, battendo la Svizzera per una sola stoccata con il punteggio di 27-26.

Il cammino degli azzurri era iniziato, però, dal successo nei sedicesimi di finale contro l’Australia (45-27). Subito dopo la vittoria negli ottavi contro la Polonia per 35-30, mentre nei quarti un importante e sofferto 37-35 contro la Repubblica Ceca.