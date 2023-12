Speed skating, LA LEGGE DEL PIÙ FORTE! Davide Ghiotto stravince i 10000 metri in Coppa del Mondo, anche Malfatti sul podio!

Davide Ghiotto ha illuminato la scena sul ghiaccio di Stavanger (Norvegia) e dall’alto della sua classe cristallina ha letteralmente dominato i 10.000 metri validi per la Coppa del Mondo 2023-2023 di speed skating. Il fuoriclasse italiano ha trionfato con il tempo complessivo di 13:02.71, su un tracciato rivelatosi lento ma letto alla perfezione dal Campione del Mondo (nella passata stagione si impose in 12:41.35 nel tempio di Heerenveen quando conquistò il titolo iridato).

L’azzurro, già bronzo su questa distanza alle Olimpiadi di Pechino 2022, si è fatto uno splendido regalo anticipato di compleanno, visto che domani spegnerà 30 candeline. Il nostro portacolori, reduce dai secondi posti ottenuti nel massimo circuito internazionale itinerante sui 5.000 metri tra Obihiro e Pechino, è tornato a imporsi in Coppa del Mondo dopo il sigillo firmato a Calgary nella passata annata agonistica.

Davide Ghiotto si è scatenato fin dalle battute iniziali di gara. Spiccano il secondo e il settimo giro da 30.9, poi il 16mo e il 17mo passaggio da 30.8 e una 19ma tornata da 30.7. L’azzurro è andato sopra il 31.2 soltanto in tre occasioni fino al 21mo giro, mentre negli ultimi tre ha faticato (31.6, 31.7, 32.3) riuscendo comunque a trionfare in maniera perentoria. Il canadese Ted-Jan Bloemen ha infatti chiuso con un ritardo di addirittura 9.62 secondi.

L’Italia festeggia anche con lo splendido terzo posto di Michele Malfatti. Il 28enne si è distinto per la costanza dimostrata sul ghiaccio e ha chiuso la propria fatica con il crono di 13:12.89, accusando un ritardo di 10.18 dal compagno di squadra e riuscendo a conquistare il primo podio in carriera a questi livelli. L’azzurro ha preceduto l’icona olandese Jorrit Bergsma (quarto a 14.17). A seguire il belga Jorrit Bergsma (a 14.17) e i norvegesi Hallgeir Engebraten (a 18.60) e Sander Eitrem (a 19.64). Soltanto ottavo il fuoriclasse olandese Patrick Roest (a 21.25).

Davide Ghiotto è balzato in testa alla classifica della Coppa del Mondo di long distance, che somma i risultati ottenuti tra 5.000 e 10.000 metri. L’azzurro svetta con 168 punti (60 per il successo odierno, 54 punti a testa per i secondi posti di Obihiro e Pechino) davanti a Roest (154), Bloemen (140) ed Eitrem (132), mentre Malfatti è quinto a quota 122. Mancano tre tappe al termine della stagione: Tomaszow Mazowiecki (8-10 dicembre, in Polonia), Salt Lake City (26-28 gennaio, negli USA) e Quebec City (2-4 febbraio, in Canada).

Foto: Lapresse