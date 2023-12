Speed skating, Davide Ghiotto sul podio nei 5000 in Coppa del Mondo. Francesca Lollobrigida quinta nella mass start di Tomaszów Mazowiecki

Dopo il successo di Andrea Giovannini nella mass start di venerdì ed il secondo posto dell’Italia nel team pursuit maschile conquistato ieri, oggi la quarta tappa della Coppa del Mondo 2023-2024 di speed skating, conclusa a Tomaszów Mazowiecki, in Polonia, vede Davide Ghiotto sul gradino più basso del podio sui 5000 metri.

Sul ghiaccio dell’Arena Lodowa l’azzurro viene battuto dal neerlandese Patrick Roest, primo in 6:18.01, e dal norvegese Hallgeir Engebråten, secondo in 6:23.84, a 5.83, ma chiudendo con il crono di 6:24.66, a 6.65, centra comunque il terzo posto. Nella stessa gara Michele Malfatti è settimo in 6:27.76, a 9.75, mentre in Division B si registrano il nono posto di Riccardo Lorello in 6’35″57 e la tredicesima posizione di Daniele Di Stefano in 6’38″70.

Ottime notizie nella mass start femminile: quinta piazza per Francesca Lollobrigida, rientrata con un bel risultato in Division A, e settima posizione per Laura Lorenzato nella gara vinta dalla neerlandese Irene Schouten davanti alla canadese Ivanie Blondin, seconda, ed alla statunitense Mia Kilburg-Manganello, terza.

Nella seconda prova sui 500 metri maschili dopo la prima di ieri, si migliora David Bosa, oggi 17° in 35.44, a 0.71 dal vincitore odierno, il canadese Laurent Dubreuil, primo in 34.73. Battuti il cinese Tingyu Gao, secondo in 34.79, a 0.06, ed il padrone di casa polacco Damian Żurek, terzo in 34.87, a 0.14.

Sui 1000 metri femminili si impone la nipponica Miho Takagi, prima in 1:15.28, la quale batte due statunitensi, ovvero Brittany Bowe, seconda in 1:16.20, a 0.92, e Kimi Goetz, terza in 1:16.25, a 0.97. In Division B si classifica 23ma Serena Pergher in 1:21.34.

Foto: LaPresse