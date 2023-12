Sollevamento pesi, Nino Pizzolato è tornato! Grande prestazione a Doha e qualificazione olimpica ipotecata!

Nino Pizzolato può tirare finalmente un sospiro di sollievo dopo un calvario di quasi un anno e mezzo, centrando un bel terzo posto nel Grand Prix di Doha 2023 e soprattutto facendo un passo avanti fondamentale verso il pass olimpico per Parigi 2024 nella categoria -89 kg. Il pluricampione europeo, ancora non al meglio fisicamente, ha ottenuto quest’oggi un totale di 380 kg balzando al sesto posto del ranking a cinque cerchi.

Un risultato estremamente importante per il 27enne siciliano, che potrà così affrontare la preparazione per le Olimpiadi con maggiore serenità senza dover ricercare in precedenza un altro picco di forma negli ultimi due eventi di qualificazione ancora in calendario (Europei e World Cup), a meno di clamorosi miglioramenti altrui nei vari campionati continentali di inizio 2024.

Il bronzo di Tokyo 2021 nei -81 kg, reduce da tante competizioni saltate (ed un fuori gara agli ultimi Mondiali di Riyadh) per un fastidioso problema alla schiena, ha trovato finalmente una buonissima performance sollevando 170 kg di strappo (in seconda prova, fallendo poi i 175 kg in terza) e 210 di slancio (all’ultimo tentativo), avvicinandosi così a 12 lunghezze dal suo record italiano di totale.

La vittoria odierna in Qatar è andata al giovane fenomeno bulgaro Karlos Nasar, che si è imposto con 393 kg complessivi siglando uno strappo da 170 kg ed il nuovo record mondiale di slancio con 223 kg. Da segnalare infine il sorprendente exploit del colombiano Yeison Lopez Lopez, che si iscrive alla corsa per il podio olimpico mettendo a referto ben 390 kg di totale con 180 kg di strappo (primato del mondo di specialità eguagliato) e 210 di slancio.

