Sollevamento pesi: Magistris registra il triplo record italiano ed è nona al Grand Prix del Qatar

Ottima gara per Lucrezia Magistris. La pesista azzurra ha strappato la nona posizione complessiva in occasione della prova dedicata alla categoria -59 kg del Grand Prix del Qatar di sollevamento pesi, registrando un triplo record italiano e compiendo un buon balzo in avanti nel ranking olimpico.

Passi in avanti importanti per l’atleta, apparsa più in confidenza rispetto ai Campionati Europei di Yerevan e autrice di un ottimo primo segmento: nello strappo infatti l’azzurra ha cominciato la prova alzando prima 97 kg e, successivamente, 102 kg, fallendo infine il tentativo di 103 kg accomodandosi in quinta casella. Nello slancio sarà invece solo una l’alzata valida, quella da 115 kg, misura che ha preceduto due alzate da 118 kg e da 119 kg non andate a buon fine che hanno inchiodato il totale a quota 217 kg.

A vincere il Grand Prix è stata la cinese Shifang Luo, dominatrice sia nello strappo che nello slancio totalizzando 247 kg (108 kg+139 kg) e staccando nettamente la nordcoreana Kim il Gyong, seconda con 243 kg (107 kg+136 kg), e la canadese Maude Charron, terza con 233 (104 kg+ 129 kg).

In virtù del risultato odierno Magistris si è avvicinata ulteriormente alla top 10 del ranking. Ricordiamo che, prima delle Olimpiadi di Parigi 2024, si svolgeranno altri due eventi di qualifica olimpica: la World Cup e gli Europei.

Foto: Federpesistica