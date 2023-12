Golf, Oosthuizen e Schwartzel in fuga ad un round dal termine dell’Alfred Dunhill Championship

Fasi finali dell’appuntamento settimanale con il DP World Tour. Siamo giunti infatti ad un solo round dal termine dell’Alfred Dunhill Championship (montepremi 1,5 milioni di euro), evento nato nel 2000 ed organizzato in collaborazione tra tour europeo e Sunshine Tour. A 18 buche dal gong volano al comando i sudafricani Charl Schwartzel e Louis Oosthuizen. Il sudafricano.

Entrambi i padroni di casa guidano la classifica con lo score complessivo di -15 (201 colpi), con Oosthuizen capace di mettere in piedi un maestoso round da -8. Il golfista nativo di Mosselbaai sigla una tornata bogey free impreziosita dall’eagle alla buca 6. Per i battistrada ben 5 lunghezze di margine sul connazionale Christiaan Bezuidenhout e sull’inglese Andy Sullivan. Quinta posizione con il punteggio di -9 per il cinese Ashun Wu e per l’inglese Marco Penge. Quest’ultimo scivola dalla seconda piazza a causa di una giornata vissuta alla pari con il par.

Sul percorso par 72 del Leopard Creek Country Club di Malalane (Sudafrica) chiudono la top ten al settimo posto con lo score di -8 l’americano Johannes Veerman, il tedesco Matti Schmid ed i sudafricani Robin Williams, Jayden Schaper, Wynand Dingle e Casey Jarvis. Giornata da dimenticare per Christo Lamprecht. L’atleta di casa, non ancora passato al professionismo, dopo aver incantato nei due round d’avvio, incappa in un negativo +4 crollando al 30° posto con un complessivo -4.

Per quel che riguarda gli italiani continuano a ben figurare Renato Paratore ed Andrea Pavan. I due azzurri stazionano in 18esima posizione con -6 e domani potranno provare l’attacco alla top ten. Par giornaliero, e -1 complessivo per Edoardo Molinari. Il torinese occupa il 50° posto e precede di un solo colpo Francesco Laporta. Domani spazio all’ultimo e decisivo round della kermesse sudafricana.

Foto: LaPresse